Aficionado muere en estadio Azteca previo al México-Portugal

Lo que debería ser una fiesta mundial dado la reinauguración del estadio Azteca, hoy llamado estadio Banorte, y que será sede del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 que organizan Estados Unidos, México y Canadá, todo se convirtió en una tragedia ya que un hombre perdió la vida en una localidad del estadio ubicado en la Ciudad de México.
La información fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en sus redes sociales. "La #SSC informa: En la zona de palcos del estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida. De este hecho, se informó a las autoridades correspondientes", señaló la Secretaría en X.
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