 Pareja se casa en el show de medio tiempo de Bad Bunny
Farándula

¿Cómo logró la pareja casarse en show de medio tiempo de Bad Bunny?

Durante el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl, una pareja se casó en el escenario, convirtiendo el evento en un momento inolvidable para los asistentes y fanáticos.

Boda Super Bowl Bad Bunny, Instagram
Boda Super Bowl Bad Bunny / FOTO: Instagram

Durante el reciente Super Bowl LX, el espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny sorprendió con uno de los momentos más comentados del evento: una pareja se casó en plena tarima, frente a miles de asistentes y millones de televidentes.

Esta inesperada boda se desarrolló durante la electrizante presentación del artista puertorriqueño en el Levi’s Stadium de California, donde además participaron reconocidas celebridades.

El show de Bad Bunny, de casi 14 minutos, incluyó una inesperada ceremonia de matrimonio real en el escenario. Mientras el cantante interpretaba algunos de sus más conocidos éxitos, como "Tití me preguntó", "Yo perreo sola", "EoO", "Baile inolvidable", "NUEVAYoL" y "El apagón", el público fue testigo de este singular acontecimiento, rodeado de una vibrante escenografía y acompañado de artistas como Lady Gaga y Ricky Martin.

Entre el despliegue de luces y la escenografía inspirada en campos de caña de azúcar y la emblemática "Casita" tomada de sus recientes giras, la boda se robó toda la atención.

Una pareja vestida de blanco se situó en el centro del escenario, frente a un oficiante vestido de negro y rodeada de bailarines. La multitud siguió el emotivo intercambio de votos, que culminó cuando el oficiante declaró:

"Por el poder que se me otorga, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia". Tras el beso, Lady Gaga irrumpió en escena junto a una banda mientras todos, incluidos los novios, celebraban bailando frente a un pastel de bodas.

Al principio, muchos pensaron que se trataba de una representación artística más dentro del espectáculo. Sin embargo, la agencia de relaciones públicas de Bad Bunny confirmó a The New York Times que la boda fue totalmente real.

Una boda auténtica 

Los recién casados se unieron en matrimonio durante el show, y el propio Bad Bunny firmó como testigo en el certificado de matrimonio.

De acuerdo con declaraciones de la agencia que representa al artista, la pareja había invitado originalmente a Bad Bunny a su boda. En respuesta, el equipo del cantante les ofreció una alternativa insólita: formar parte del show de medio tiempo y realizar su ceremonia en ese escenario sin precedentes. 

Uno de los elementos más comentados fue el vestido de la novia, diseñado por Hayley Paige. La diseñadora reveló que en enero le solicitaron varios vestidos sin explicarle el motivo. No supo que uno de sus trajes sería utilizado durante el Super Bowl hasta poco antes del evento.

Desde su taller en Palm Beach, Florida, Paige siguió la transmisión y luego expresó que no se trató de una actuación montada, sino de "un momento real para que una chica disfrutara de su felicidad y sellara su compromiso en plena celebración".

Horas después del espectáculo, la pareja utilizó redes sociales para expresar sus sentimientos tras el momento histórico. La novia compartió un mensaje lleno de emoción en el que describió su experiencia como algo que le llenó el corazón: "Mi corazón está tan lleno. Esta experiencia ha sido simplemente increíble. Gracias por enfatizar el amor, Benito, porque siempre es necesario".

