Significado del 64 en el vestuario de Bad Bunny en Super Bowl

Hace solo una semana, Bad Bunny arrasaba en los Grammy con un traje despampanante de la casa de moda francesa Schiaparelli.
Sin duda estuvo a la altura de la ocasión. Y es que para el artista puertorriqueño la moda es parte del rompecabezas que conforma su universo creativo.
El factor más sorprendente de su look de Bad Bunny para el Super Bowl 2026 es la elección de la firma. Zara, el gigante de la moda española firmó este look, siendo su primer diseño custom para una estrella de su talla.
Manteniéndose en clave monocromática, que nos recuerda a su traje Jacquemus que llevó en la Met Gala de 2023, el conjunto consistió de una camisa, corbata, pantalones y jersey de hombros anchos, que luego intercambió por un saco cruzado.
Es más, hubo una interacción por parte de Zara a través de las redes. "Fue un show increíble. Benito hizo una actuación memorable. Qué gran outfit", comentó Zara sobre la Super Bowl.
En cuanto a los complementos, eligió unas deportivas también en color crema de su propia colaboración con Adidas, concretamente las BadBo 1.0 Resilience.
En cuanto a los accesorios, Bad Bunny lució un reloj Royal Oak de Audemars Piguet. El lujoso reloj de 37 mm tenía una caja de oro amarillo de 18 quilates con una esfera de piedra de malaquita.
Homenaje a su mamá
En la cima de su carrera, eligió honrar sus raíces y a la mujer que lo creó.
Este tipo de eventos no dejan nada al azar. Hay muchos elementos que lo hacen un 'totum' y Bad Bunny eligió cada punto de vista para este evento con mucha sutileza hasta el punto de cargarlo de mensajes y homenajes.
Por ello, en la parte trasera de la prenda aparecía "Ocasio". Se trata del segundo apellido del artista y el primero de su madre, Lysaurie Ocasio. Pero, según explicaban sus seguidores, otro de los símbolos fue el número 64. Este aparecía en la sudadera es precisamente un homenaje hacia ella, ya que nació en 1964.
Conviene no olvidar que la Super Bowl es uno de los acontecimientos con mayor repercusión publicitaria del panorama mediático mundial, por lo que ninguna de firmas aparecen por casualidad. Tampoco es casual su implicación en una propuesta, la de Bad Bunny, que este año tiene tantas connotaciones políticas.
Zara es una de las marcas globales de moda asequible más conocidas del mundo: que el cantante haya decidido mostrarse con una firma popular en un momento tan importante y no con una prenda de un diseñador inalcanzable lanza también un mensaje a la audiencia.