 Significado del 64 en el vestuario de Bad Bunny en Super Bowl
Farándula

¿Cuál era el significado del 64 en el vestuario de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

El cantante puertorriqueño no eligió un atuendo de Alta Costura para el show más importante de su carrera, se decidió por una marca más accesible.

Compartir:
Bad Bunny, Instagram
Bad Bunny / FOTO: Instagram

Hace solo una semana, Bad Bunny arrasaba en los Grammy con un traje despampanante de la casa de moda francesa Schiaparelli.  

Sin duda estuvo a la altura de la ocasión. Y es que para el artista puertorriqueño la moda es parte del rompecabezas que conforma su universo creativo.

 El factor más sorprendente de su look de Bad Bunny para el Super Bowl 2026 es la elección de la firma. Zara, el gigante de la moda española firmó este look, siendo su primer diseño custom para una estrella de su talla.   

Foto embed
Bad Bunny Zara - Instagram

Manteniéndose en clave monocromática, que nos recuerda a su traje Jacquemus que llevó en la Met Gala de 2023, el conjunto consistió de una camisa, corbata, pantalones y jersey de hombros anchos, que luego intercambió por un saco cruzado.

Es más, hubo una interacción por parte de Zara a través de las redes. "Fue un show increíble. Benito hizo una actuación memorable. Qué gran outfit", comentó Zara sobre la Super Bowl. 

En cuanto a los complementos,  eligió unas deportivas también en color crema de su propia colaboración con Adidas, concretamente las BadBo 1.0 Resilience.

En cuanto a los accesorios, Bad Bunny lució un reloj Royal Oak de Audemars Piguet. El lujoso reloj de 37 mm tenía una caja de oro amarillo de 18 quilates con una esfera de piedra de malaquita.

Homenaje a su mamá

En la cima de su carrera, eligió honrar sus raíces y a la mujer que lo creó.

Este tipo de eventos no dejan nada al azar. Hay muchos elementos que lo hacen un 'totum' y Bad Bunny eligió cada punto de vista para este evento con mucha sutileza hasta el punto de cargarlo de mensajes y homenajes. 

Por ello, en la parte trasera de la prenda aparecía "Ocasio". Se trata del segundo apellido del artista y el primero de su madre, Lysaurie Ocasio. Pero, según explicaban sus seguidores, otro de los símbolos fue el número 64. Este aparecía en la sudadera es precisamente un homenaje hacia ella, ya que nació en 1964.

Conviene no olvidar que la Super Bowl es uno de los acontecimientos con mayor repercusión publicitaria del panorama mediático mundial, por lo que ninguna de firmas aparecen por casualidad. Tampoco es casual su implicación en una propuesta, la de Bad Bunny, que este año tiene tantas connotaciones políticas.

Zara es una de las marcas globales de moda asequible más conocidas del mundo: que el cantante haya decidido mostrarse con una firma popular en un momento tan importante y no con una prenda de un diseñador inalcanzable lanza también un mensaje a la audiencia.

En Portada

Segunda vuelta: CC confirma que solo abogados podrán votar para elegir magistradost
Nacionales

Segunda vuelta: CC confirma que solo abogados podrán votar para elegir magistrados

04:15 PM, Feb 09
Expresidentes del mundo visitan Guatemala para observar elecciones judicialest
Nacionales

Expresidentes del mundo visitan Guatemala para observar elecciones judiciales

03:41 PM, Feb 09
Liverpool vs. Manchester City superó en audiencia al Super Bowlt
Deportes

Liverpool vs. Manchester City superó en audiencia al Super Bowl

03:10 PM, Feb 09
¿Cómo logró la pareja casarse en show de medio tiempo de Bad Bunny?t
Farándula

¿Cómo logró la pareja casarse en show de medio tiempo de Bad Bunny?

03:20 PM, Feb 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados Unidosredes socialesEE.UU.Super Bowl
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos