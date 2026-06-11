 Guatemala refuerza cooperación contra el crimen organizado
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Guatemala fortalece cooperación para combatir el crimen organizado transnacional

Las autoridades del Ministerio de Gobernación y de la PNC se reunieron con delegados de ONU y Unión Europea.

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Reunión de autoridades de Gobernación con delegados de la ONU y Unión Europea., Mingob
Reunión de autoridades de Gobernación con delegados de la ONU y Unión Europea. / FOTO: Mingob
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Autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) sostuvieron este jueves, 11 de junio, una reunión de trabajo con representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea y embajadas acreditadas en Guatemala. La actividad se desarrolló en las instalaciones de la referida cartera.

De acuerdo con la información compartida, el acercamiento se realizó con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado transnacional.

El encuentro fue encabezado por el viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, junto al viceministro de Antinarcóticos, Víctor Cruz Reynoso. También participaron altos mandos de la Policía Nacional Civil (PNC), funcionarios de distintas instituciones del Estado y representantes de la comunidad internacional.

Departamento de Justicia de EE. UU. y autoridades guatemaltecas abordan estrategias contra el crimen

Delegados de EE. UU. les dieron la bienvenida al fiscal general y jefe del MP, Gabriel García Luna; y al ministro de Gobernación, Marco Villeda.

Fortalecimiento de la cooperación

Durante la reunión, los participantes analizaron mecanismos de coordinación y cooperación para hacer frente a las amenazas transnacionales que afectan a la región. Asimismo, abordaron acciones encaminadas a reforzar la seguridad democrática, garantizar el respeto a los derechos humanos y promover el desarrollo regional.

Las autoridades destacaron que la colaboración entre Guatemala y los organismos internacionales constituye un elemento clave para fortalecer las estrategias de seguridad y enfrentar de manera conjunta los desafíos que plantea el crimen organizado.

Según se indicó, el trabajo coordinado permitirá impulsar iniciativas orientadas a mejorar la prevención y persecución de actividades ilícitas, así como fortalecer las capacidades institucionales para responder a los retos de seguridad que enfrenta el país y la región.

Otra reunión clave

Funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América se reunieron con el fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Gabriel García Luna; y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, con el objetivo de abordar distintos temas de la relación bilateral.

La oficina estadounidense detalló que los delegados les dieron la bienvenida a los funcionarios guatemaltecos para dialogar sobre aspectos que permitan fortalecer la cooperación enfocada en desmantelar redes de tráfico de personas, combatir cárteles y llevar a los criminales ante la justicia.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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