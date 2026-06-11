EE. UU. y Guatemala: Estrategias conjuntas contra el crimen

Funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América se reunieron con el fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Gabriel García Luna; y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, con el objetivo de abordar distintos temas de la relación bilateral.
La oficina estadounidense detalló que los delegados les dieron la bienvenida a los funcionarios guatemaltecos para dialogar sobre aspectos que permitan fortalecer la cooperación enfocada en desmantelar redes de tráfico de personas, combatir cárteles y llevar a los criminales ante la justicia.
El Ministerio Público detalló que, durante el encuentro, se destacó la importancia de mantener acciones coordinadas para fortalecer las investigaciones, optimizar los mecanismos de control y garantizar procesos transparentes, eficientes y apegados a la ley.
De igual forma, el ente investigador resaltó el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir el crimen organizado, el tráfico de personas, las estructuras criminales y otros delitos vinculados al crimen organizado.
Mientras tanto, la cartera de Gobernación aseguró que con este acercamiento se busca propiciar y fortalecer "una nueva era de cooperación y coordinación conjunta".
Reciente visita de jefe del Comando Sur de EE. UU.
El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos y responsable de las fuerzas militares estadounidenses en América Latina, visitó recientemente Guatemala para abordar una serie de temas con las autoridades nacionales, incluida la coordinación para el combate al narcotráfico.
El funcionario dialogó el pasado 4 de junio con el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz; y sostuvo una reunión privada con el presidente de la república, Bernardo Arévalo, entre otras actividades que formaron parte de su agenda de trabajo.
En el acercamiento de la delegación norteamericana con el equipo del Ejército guatemalteco se abordaron los esfuerzos en curso para combatir a narcoterroristas y negar a actores malignos un punto de apoyo en el Hemisferio Occidental.
Al respecto del tema, la embajada de los Estados Unidos compartió que las conversaciones se centraron en la expansión de la cooperación en defensa entre Estados Unidos y Guatemala.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7