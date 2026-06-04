Jefe del Comando Sur de EE. UU. visita Guatemala

El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos y responsable de las fuerzas militares estadounidenses en América Latina, se encuentra de visita en Guatemala para abordar una serie de temas con las autoridades nacionales, incluida la coordinación para el combate al narcotráfico.
El funcionario dialogó este jueves, 4 de junio, con el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz; y tiene previsto sostener una reunión privada con el presidente de la república, Bernardo Arévalo, entre otras actividades que forman parte de su agenda de trabajo.
En el acercamiento de la delegación norteamericana con el equipo del Ejército guatemalteco se abordaron los esfuerzos en curso para combatir a narcoterroristas y negar a actores malignos un punto de apoyo en el Hemisferio Occidental.
Al respecto del tema, la embajada de los Estados Unidos compartió que las conversaciones se centraron en la expansión de la cooperación en defensa entre Estados Unidos y Guatemala.
Objetivo compartido por la seguridad
La cartera de Defensa mencionó que el diálogo con el funcionario estadounidense se dio en el marco de la ruta para fortalecer la coordinación y cooperación estratégica en la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
Asimismo, explicó que en el marco de la actividad se destacó que Guatemala es un miembro clave de la Coalición contra los Cárteles de las Américas, y que el trabajo conjunto está generando resultados positivos en la seguridad de las comunidades, la defensa en las fronteras y el combate a las estructuras criminales.
"El general Donovan reconoció a Guatemala como un socio estratégico fundamental en la región, reafirmando la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral para enfrentar las amenazas que afectan la seguridad y estabilidad hemisférica", detalló la entidad.
De igual forma, indicó que se reiteraron los esfuerzos emprendidos por ambas naciones como parte de un objetivo compartido para fortalecer la seguridad de Guatemala y la región.