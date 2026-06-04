 Jefe del Comando Sur de EE. UU. visita Guatemala
Nacionales

Guatemala y EE.UU. fortalecen alianza estratégica para enfrentar el narcotráfico

En su visita a Guatemala, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos se reunió con autoridades del Ejército nacional.

Compartir:
El jefe del Comando Sur de EE. UU., Francis Donovan, se reunió con el ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Sáenz. , Ejército de Guatemala
El jefe del Comando Sur de EE. UU., Francis Donovan, se reunió con el ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Sáenz. / FOTO: Ejército de Guatemala
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos y responsable de las fuerzas militares estadounidenses en América Latina, se encuentra de visita en Guatemala para abordar una serie de temas con las autoridades nacionales, incluida la coordinación para el combate al narcotráfico.

El funcionario dialogó este jueves, 4 de junio, con el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz; y tiene previsto sostener una reunión privada con el presidente de la república, Bernardo Arévalo, entre otras actividades que forman parte de su agenda de trabajo.

En el acercamiento de la delegación norteamericana con el equipo del Ejército guatemalteco se abordaron los esfuerzos en curso para combatir a narcoterroristas y negar a actores malignos un punto de apoyo en el Hemisferio Occidental.

Al respecto del tema, la embajada de los Estados Unidos compartió que las conversaciones se centraron en la expansión de la cooperación en defensa entre Estados Unidos y Guatemala.

Foto embed
El jefe del Comando Sur de EE. UU., Francis Donovan, se reunió con el ministro de la Defensa de Guatemala, Henry Sáenz. - Ejército de Guatemala

Objetivo compartido por la seguridad

La cartera de Defensa mencionó que el diálogo con el funcionario estadounidense se dio en el marco de la ruta para fortalecer la coordinación y cooperación estratégica en la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Asimismo, explicó que en el marco de la actividad se destacó que Guatemala es un miembro clave de la Coalición contra los Cárteles de las Américas, y que el trabajo conjunto está generando resultados positivos en la seguridad de las comunidades, la defensa en las fronteras y el combate a las estructuras criminales.

"El general Donovan reconoció a Guatemala como un socio estratégico fundamental en la región, reafirmando la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral para enfrentar las amenazas que afectan la seguridad y estabilidad hemisférica", detalló la entidad.

De igual forma, indicó que se reiteraron los esfuerzos emprendidos por ambas naciones como parte de un objetivo compartido para fortalecer la seguridad de Guatemala y la región.

Gobierno de Guatemala: “No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras”

La administración del presidente Arévalo compartió la carta enviada por el Ministerio de la Defensa en la cual se detalla una solicitud formal que se planteó a las autoridades de EE. UU. y negó la existencia de un acuerdo de esa índole.

En Portada

Salario de Porras superaba los Q100 mil t
Nacionales

Salario de Porras superaba los Q100 mil

06:44 PM, Jun 04
MP hace pública información sobre salarios del personal t
Nacionales

MP hace pública información sobre salarios del personal

05:39 PM, Jun 04
Sarampión en Guatemala: Uno de cada seis pacientes ha requerido hospitalizaciónt
Nacionales

Sarampión en Guatemala: Uno de cada seis pacientes ha requerido hospitalización

01:05 PM, Jun 04
Atlético Madrid: Muere futbolista brasileño Leivinha t
Deportes

Atlético Madrid: Muere futbolista brasileño Leivinha

05:08 PM, Jun 04
Media Maratón de Cobán 2026 se pronuncia tras denuncia de una atleta t
Deportes

Media Maratón de Cobán 2026 se pronuncia tras denuncia de una atleta

02:30 PM, Jun 04

Temas

DestacadasMundial 2026GuatemalaFútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesReal MadridMinisterio PúblicoFIFAEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar