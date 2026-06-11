Agente de PNC herido y dos mujeres fallecidas por ataques simultáneos en zona 7

Los cuerpos de socorro reportaron que durante las primeras horas de este jueves, 11 de junio, atendieron dos emergencias en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala. Se trató de ataques armados simultáneos que dejaron como saldo a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) herido y a dos personas fallecidas.
El primer incidente se registró en la 11 calle "D" y 10ª avenida de la colonia La Verbena, a donde acudieron elementos de la Estación Central de Bomberos Voluntarios tras ser notificados sobre una balacera que había dejado víctimas. Los técnicos en urgencias médicas evaluaron a dos mujeres que presentaban múltiples heridas de bala; ambas ya no contaban con signos vitales, por lo que fueron declaradas fallecidas en el lugar.
De manera simultánea, se reportó un segundo ataque armado en las cercanías de la Subestación de la PNC de Kaminaljuyú 1, donde un agente de la institución de seguridad resultó lesionado por impactos de proyectiles de arma de fuego.
La entidad de socorro dio a conocer que los técnicos en urgencias médicas le brindaron atención prehospitalaria al uniformado, quien fue estabilizado y posteriormente trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.
Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes en ambos escenarios para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar las responsabilidades respectivas.