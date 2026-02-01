Ganadores Grammys 2026: Celebrando a lo mejor de la Música

La industria musical vive este domingo una de sus noches más importantes con la celebración de la 68.ª edición de los Grammys desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Con el comediante Trevor Noah como anfitrión, la ceremonia reúne a las figuras más influyentes del año en una gala marcada por presentaciones en vivo, discursos sociales y reconocimientos históricos.
El espectáculo tuvo actuaciones de alto impacto a cargo de Justin Bieber, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Rosé, Bruno Mars y Pharrell Williams, quienes mantuvieron al público en constante expectativa.
Entre los artistas más nominados de la noche destacó Kendrick Lamar con nueve menciones, seguido por Lady Gaga con siete, y Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas con seis cada uno. La diversidad de géneros —del rap al pop, pasando por el R&B, el country y la música urbana latina— refleja el amplio espectro sonoro que dominó el último año.
Grandes momentos de la ceremonia
Más allá de los premios, la gala ha estado cargada de instantes virales. Desde discursos con postura social hasta puestas en escena minimalistas, varios artistas aprovecharon el escenario para enviar mensajes que trascendieron lo musical. Bad Bunny, por ejemplo, utilizó su discurso para pronunciarse sobre temas migratorios, mientras otros intérpretes optaron por espectáculos visuales que combinaron moda, coreografía y narrativa.
En el plano estrictamente artístico, la noche confirmó a nuevas figuras emergentes y reafirmó el liderazgo de nombres consolidados, con proyectos que dominaron listas de reproducción y plataformas digitales durante todo el año.
Los ganadores
· Álbum del año - Debí tirar más fotos - Bad Bunny
· Grabación del año - Luther - Kendrick Lamar y SZA
· Mejor Álbum Rap - Kendrick Lamar — GNX
· Mejor Artista Nuevo - Olivia Dean
· Mejor Pop Duo/Grupo Performance - Ariana Grande & Cynthia Erivo — Defying Gravity
· Mejor R&B Performance - Kehlani — Folded
· Mejor Álbum de Música Urbana - Bad Bunny
· Mejor Álbum Country Contemporáneo - Jelly Roll — Beautifully Broken
· Mejor Álbum Pop Vocal - Lady Gaga
· Mejor Interpretación Pop Solista - Lola Young — Messy
· Canción del Año - Billie Eilish — Wildflower
Una noche que define tendencias
La 68.ª edición de los Grammy no solo reconoce éxitos comerciales, sino que también marca el pulso cultural de la música global. Con nuevas voces emergiendo, artistas latinos consolidando su influencia internacional y propuestas experimentales ganando espacio, la ceremonia confirma que la industria atraviesa uno de sus momentos más diversos.
