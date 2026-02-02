Lady Gaga Revela por Qué Lloró por el Éxito de Bad Bunny

Lady Gaga se emocionó hasta las lágrimas durante la ceremonia de los Premios Grammy 2026 tras el significativo discurso de Bad Bunny, quien alzó la voz en favor de los migrantes y cuestionó abiertamente a la policía migratoria de Estados Unidos.
El reconocimiento para el artista puertorriqueño llegó acompañado de potentes mensajes en los que criticó el accionar de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), especialmente al exclamar: "¡Fuera, ICE!", gesto que fue aplaudido y ovacionado por quienes presenciaban la ceremonia.
Durante la ceremonia, Bad Bunny alcanzó otro hito histórico al ganar el codiciado Grammy al álbum del año con su exitoso DeBÍ TiRAR MáS FOToS, convirtiéndose así en el primer artista con un trabajo totalmente en español en llevarse el premio.
La reacción de Lady Gaga no pasó desapercibida: la estrella pop no solo felicitó a Bad Bunny, también expresó su admiración por su mensaje y liderazgo.
Visiblemente conmovida, Gaga aplaudió entusiasta y asintió durante el discurso, confesando después a Entertainment Tonight:
"Estoy muy feliz por él, lo que representa para la gente es increíblemente relevante. Es un músico brillante y una persona muy noble".
Gaga calificó la intervención del reguetonero como fundamental e inspiradora en este contexto, y subrayó que "lo que está ocurriendo en este país (Estados Unidos) es devastador".
"Tenemos mucha suerte de tener a líderes como él que están alzando su voz sobre lo que es correcto".
El encuentro entre dos estrellas
Otro de los momentos más comentados de la velada fue el encuentro entre Lady Gaga y Bad Bunny durante una pausa. Gaga se acercó por detrás al puertorriqueño, quien inicialmente se mostró sorprendido, pero rápidamente se relajó y agradeció las palabras y el afectuoso abrazo de la cantante.
El episodio simbolizó la admiración mutua y la sintonía entre ambos artistas, que, aunque provienen de estilos musicales muy diferentes, comparten una postura social comprometida y el reconocimiento del papel que juegan en influir a millones de personas.
La ceremonia de los Grammy 2026 tuvo como uno de sus momentos centrales el discurso de Bad Bunny, quien usó su plataforma para denunciar abiertamente las acciones de las autoridades migratorias estadounidenses.
Su intervención coincidió con un contexto de fuertes debates nacionales sobre migración y derechos humanos en Estados Unidos, lo que potenció el eco mediático de su mensaje.