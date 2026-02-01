 Bad Bunny Gana Grammy y Critica a ICE en Ceremonia
Farándula

Bad Bunny alza el Grammy y la voz: el puertorriqueño critica al ICE en plena ceremonia

Bad Bunny no solo celebró su Grammy: usó el micrófono para enviar un mensaje directo contra el ICE y defender a la comunidad migrante.

Bad Bunny, Redes sociales
Bad Bunny / FOTO: Redes sociales

La música urbana tuvo nombre propio en la 68.ª edición de los Grammy Awards. Bad Bunny confirmó su dominio al llevarse el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por Debí Tirar Más Fotos, uno de los discos más escuchados y comentados del último año. Sin embargo, más allá del trofeo, lo que marcó la noche fue el mensaje político y social que el puertorriqueño lanzó desde el escenario.

El artista subió al podio visiblemente emocionado, acompañado por los presentadores Karol G y Marcello Hernández. Pero en lugar de un agradecimiento tradicional, decidió iniciar su discurso con una frase contundente que sorprendió al público: "Antes de decir ‘gracias a Dios’, voy a decir ‘fuera ICE’".

Un discurso que sacudió la ceremonia

Con un inglés sencillo pero claro, Bad Bunny criticó las políticas migratorias y defendió la dignidad de la comunidad latina en Estados Unidos. "No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas; somos americanos", expresó, generando aplausos inmediatos en el recinto.

El cantante también reflexionó sobre la importancia de no responder al odio con más odio. "Es difícil no odiar, pero no hay que contaminarse. Lo más poderoso que podemos dar es amor", dijo. "Tenemos que ser diferentes si luchamos. No los odiamos; amamos a nuestras familias".

Sus palabras conectaron con la realidad de millones de migrantes que enfrentan redadas, detenciones y procesos de deportación. En redes sociales, el fragmento del discurso comenzó a circular de inmediato, convirtiéndose en uno de los momentos más compartidos de la gala.

Una noche redonda para el Conejo Malo

El triunfo en esta categoría no fue el único para el artista. Horas antes, durante la Premiere, también había ganado el premio a Mejor Performance de Música Global por el tema "EoO", ampliando su cosecha de galardones y reafirmando su impacto internacional.

Debí Tirar Más Fotos se impuso a producciones de J Balvin, Feid, Nicki Nicole, Trueno y Yandel, consolidándose como uno de los trabajos más sólidos del género urbano.

Pronto en el Super Bowl 

Además de su impacto en los Grammy, Bad Bunny se encuentra en el centro de la atención mediática por su próxima participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, programado para el 8 de febrero.

La expectativa es enorme entre los fanáticos, que anticipan una presentación cargada de ritmos latinos y espectáculo visual, con el artista puertorriqueño llevando su estilo urbano y su mensaje social a uno de los escenarios más vistos del mundo.

Su confirmación en el cartel del Super Bowl ha generado debate y entusiasmo por igual, ya que muchos esperan que aproveche esa plataforma global para seguir amplificando temas culturales y sociales, tal como hizo en su discurso de los Grammy.

Mira también:

@emisorasunidas897

Alias "el Joker" fue recapturado en San Pedro Ayampuc. . . #ElJoker #FugaFraijanes #Barrio18

♬ sonido original - Emisoras Unidas

