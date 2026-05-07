BTS Desata Locura en el Zócalo de México: ¡Imágenes Impactantes!

La fiebre por BTS explotó en la Ciudad de México. Desde las primeras horas del día, cientos de integrantes del ARMY comenzaron a reunirse en el Zócalo capitalino con una sola esperanza: ver aunque fuera unos segundos a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook durante su visita a Palacio Nacional.
En una jornada marcada por la emoción y la expectativa, los siete miembros de la banda surcoreana BTS aparecieron junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en el balcón del Palacio Nacional para saludar a más de 20 mil fanáticos reunidos en el Zócalo capitalino.
El encuentro se vivió el miércoles 6 de mayo, en pleno desarrollo de la segunda onda de calor que afecta a la Ciudad de México.
Con decenas de miles de seguidoras y seguidores congregados, la presencia del grupo de k-pop se sintió como un acontecimiento histórico para sus fans mexicanos, quienes no dejaron de corear y mostrar pancartas de bienvenida durante toda la tarde.
BTS llegó a México como parte de su gira mundial ‘ARIRANG’, en la que tienen programados tres conciertos el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.
BTS agradece el cariño de ARMY México
Desde el balcón presidencial, el líder de BTS, RM, tomó la palabra y expresó: "Somos BTS, muchas gracias por recibirnos. No podemos esperar el show de mañana".
El mensaje resonó entre los presentes, que respondieron con gritos y aplausos. RM agregó: "¿Nos extrañaron? Gracias por admirarnos mucho", fortaleciendo el vínculo con sus seguidores mexicanos.
Durante el breve pero significativo saludo, los integrantes mostraron su agradecimiento y emoción por pisar tierras mexicanas, destacando la relación única que mantienen con su público latinoamericano.
En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó el carácter especial de la visita. Compartió:
"Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur".
Además, Sheinbaum reveló que pidió al grupo regresar al país en el futuro, un gesto que arrancó sonrisas entre los integrantes y la multitud presente.