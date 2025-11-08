Palacio Nacional de la Cultura celebra "Noche de Leyendas"

Este sábado 8 de noviembre de , el Palacio Nacional de la Cultura, bajo la coordinación del Ministerio de Cultura y Deportes, celebrará su 82.º aniversario con una jornada especial que combinará historia, misticismo y arte.
A partir de las 17:00 horas, el público podrá disfrutar de la tradicional actividad "Noche de Leyendas", un recorrido temático que revive personajes e historias del imaginario guatemalteco dentro de los emblemáticos pasillos del Palacio.
El evento se desarrollará hasta las 22:00 horas, y cada recorrido tendrá una duración aproximada de 45 minutos a una hora. Los asistentes podrán encontrarse con representaciones teatrales de leyendas nacionales, en un ambiente que fusiona cultura, tradición y el encanto histórico del edificio.
Distribuyeron 1 mil 500 entradas gratuitas
Debido a la gran demanda, se distribuyeron 1 mil 500 entradas gratuitas, las cuales ya se encuentran agotadas, por lo que las autoridades recomiendan llegar con anticipación y seguir las indicaciones del personal asignado para garantizar la seguridad y el orden del evento.
El Ministerio de Cultura y Deportes sugiere asistir con ropa cómoda y abrigada, ya que la actividad se realiza en horas nocturnas.
Con esta celebración, el Palacio Nacional de la Cultura reafirma su papel como símbolo patrimonial y espacio vivo de la historia nacional, que cada año abre sus puertas para conectar a los guatemaltecos con su riqueza cultural y sus leyendas más emblemáticas.