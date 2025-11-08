 Palacio Nacional de la Cultura celebra "Noche de Leyendas"
Nacionales

El Palacio Nacional de la Cultura celebra su 82 aniversario con la "Noche de Leyendas"

A partir de las 17:00 horas, el público podrá disfrutar de la tradicional actividad "Noche de Leyendas".

Compartir:
“Noche de Leyendas”., Gobierno de Guatemala.
“Noche de Leyendas”. / FOTO: Gobierno de Guatemala.

Este sábado 8 de noviembre de , el Palacio Nacional de la Cultura, bajo la coordinación del Ministerio de Cultura y Deportes, celebrará su 82.º aniversario con una jornada especial que combinará historia, misticismo y arte.

A partir de las 17:00 horas, el público podrá disfrutar de la tradicional actividad "Noche de Leyendas", un recorrido temático que revive personajes e historias del imaginario guatemalteco dentro de los emblemáticos pasillos del Palacio.

El evento se desarrollará hasta las 22:00 horas, y cada recorrido tendrá una duración aproximada de 45 minutos a una hora. Los asistentes podrán encontrarse con representaciones teatrales de leyendas nacionales, en un ambiente que fusiona cultura, tradición y el encanto histórico del edificio.

Distribuyeron 1 mil 500 entradas gratuitas 

Debido a la gran demanda, se distribuyeron 1 mil 500 entradas gratuitas, las cuales ya se encuentran agotadas, por lo que las autoridades recomiendan llegar con anticipación y seguir las indicaciones del personal asignado para garantizar la seguridad y el orden del evento.

El Ministerio de Cultura y Deportes sugiere asistir con ropa cómoda y abrigada, ya que la actividad se realiza en horas nocturnas.

Con esta celebración, el Palacio Nacional de la Cultura reafirma su papel como símbolo patrimonial y espacio vivo de la historia nacional, que cada año abre sus puertas para conectar a los guatemaltecos con su riqueza cultural y sus leyendas más emblemáticas.

En Portada

Esto encontró el MP en inmueble por caso vinculado a contratistas del Estado t
Nacionales

Esto encontró el MP en inmueble por caso vinculado a contratistas del Estado

09:22 AM, Nov 08
Capturan a guardia del Sistema Penitenciario por fuga en Fraijanes IIt
Nacionales

Capturan a guardia del Sistema Penitenciario por fuga en Fraijanes II

11:07 AM, Nov 08
Muere entrañable actriz de El Chavo del 8t
Farándula

Muere entrañable actriz de El Chavo del 8

12:29 PM, Nov 08
Cristiano Ronaldo sigue imparable y llega a 953 goles en su carrerat
Deportes

Cristiano Ronaldo sigue imparable y llega a 953 goles en su carrera

09:58 AM, Nov 08

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosMundial 2026Corrupción#liganacionalReal Madrid#64VueltaaGuateFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos