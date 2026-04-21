Claudia Sheinbaum reafirma garantías de seguridad para 2026

La Presidenta de México asegura que lo ocurrido en Teotihuacán es un hecho aislado a la organización de la gran cita mundialista 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que existen "todas las garantías" de seguridad para los visitantes que acudirán a ver partidos del Mundial de 2026 en su país, una de las sedes junto con Estados Unidos y Canadá.

"Todas las garantías. Y hay un equipo de seguridad, un protocolo de seguridad para la cita mundial", declaró durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de la mandataria se producen en el marco del ataque a tiros en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó dos muertos, entre ellos una turista canadiense y el atacante, además de 13 personas extranjeras heridas.

En ese sentido, la gobernante mexicana sostuvo que el hecho fue aislado y no modifica las condiciones generales para recibir turismo internacional ni la organización del torneo.

Conoce la promesa de Lula si Brasil es finalista del Mundial de Futbol En la actualidad, el presidente de Brasil mantiene una tensa relación con su similar de Estados Unidos.

Mantiene reuniones

Sheinbaum explicó que el Gobierno federal mantiene reuniones de coordinación con la jefa de Gobierno de Ciudad de México y posteriormente hará lo mismo con las autoridades de Nuevo León y Jalisco, estados que también albergarán encuentros mundialistas.

"Estamos analizando con la jefa de gobierno (Clara Brugada), después lo vamos a hacer con Monterrey y Guadalajara, con el gobernador de Jalisco (Pablo Lemus) y de Nuevo León (Samuel García), todos los temas relacionados con los partidos que se van a realizar", dijo.

La presidenta destacó los avances en movilidad, accesos y mejora urbana en la capital mexicana, sede del partido inaugural en el estadio Ciudad de México, y añadió que, a partir de experiencias previas en eventos deportivos, ya se detectaron áreas de mejora en los accesos al estadio.

"Se encontró que, por ejemplo, tardaron mucho tiempo en entrar al estadio", señaló, al recordar algunas incidencias en el último partido de México contra Portugal, el pasado 28 de marzo.

México albergará 13 partidos del Mundial de Futbol FIFA 2026, incluido el de la inauguración el 11 de junio en el estadio Azteca.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum - EFE

*Información EFE.

Etiquetas