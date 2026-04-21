Promesa de Lula si Brasil es finalista del Mundial de Futbol

En la actualidad, el presidente de Brasil mantiene una tensa relación con su similar de Estados Unidos.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que, si Brasil llega a la final del próximo Mundial de Futbol 2026, se sentará "al lado" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien mantiene una tensa relación, para ver ese partido de cierre.

Lula, en una comparecencia de prensa en Lisboa junto al primer ministro portugués, Luís Montenegro, tras una reunión bilateral, recordó que este año se celebra la cita mundialista 2026, organizado entre Estados Unidos, México y Canadá, en el que la final se disputará en suelo estadounidense.

"Quiero decirte, y a Portugal, que os preparéis. Si hay una final de la Copa del Mundo entre Brasil y Portugal, yo y Montenegro estaremos en Estados Unidos al lado de Trump viendo la final", aseguró frente a las risas de algunos asistentes.

Lula da Silva recordó también la victoria (3-1) de Portugal sobre Brasil en la fase de grupos de la edición Inglaterra 1966, cuando jugaron los "monstruos sagrados" Eusébio y Pelé, y bromeó con que se producirá "un conflicto irreversible" si vuelve a ocurrir.

"Espero que, en 2026, en Estados Unidos, Portugal tenga en cuenta su discurso de armonía entre Brasil y Portugal y que Cristiano Ronaldo y su equipo no intenten derrotar a Vini Júnior a su equipo de Brasil, porque eso podrá crear un conflicto irreversible", afirmó.

Brasil, la única selección que ha disputado todos los Mundiales Brasil es la única selección presente en todas las Copas del Mundo y también la máxima ganadora de títulos, liderando la lista histórica de participaciones en el torneo.

Reunión bilateral

Lula da Silva y Luís Montenegro se reunieron cerca de una hora en el Palácio de São Bento, la residencia oficial del primer ministro en Lisboa, donde trataron cuestiones como el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y la relación bilateral entre ambos países.

En este breve viaje a Portugal tras su paso por España y Alemania, Lula da Silva también se ha reunido por primera vez con su homólogo luso, António José Seguro, que fue investido presidente del país ibérico el pasado 9 de marzo.

El presidente portugués, Antonio Jose Segura, habla con el presidente brasileño, Lula da Silva - EFE

*Información EFE.

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