Brasil, única selección que ha disputado todos los Mundiales

Brasil es la única selección presente en todas las Copas del Mundo y también la máxima ganadora de títulos, liderando la lista histórica de participaciones en el torneo.

La historia de la Copa del Mundo, iniciada en 1930, ha sido testigo de la evolución del fútbol a nivel global, acumulando hasta ahora 22 ediciones, únicamente interrumpidas por la Segunda Guerra Mundial. Con la vista puesta en el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, el torneo alcanzará su edición número 23, ampliando aún más los registros históricos de participación. En este recorrido, varias selecciones han destacado por su constancia, aunque ninguna con la regularidad y el peso histórico de Brasil.

La Selección de Brasil se erige como el único combinado que ha disputado todas las Copas del Mundo, sumando 22 participaciones. Además de su presencia ininterrumpida, la Canarinha es la selección más laureada con cinco títulos, lo que refuerza su condición de potencia histórica del fútbol. Su última consagración llegó en 2002, cuando venció a Alemania en la final celebrada en Corea del Sur y Japón. A lo largo de su trayectoria, Brasil ha disputado siete finales, de las cuales solo perdió dos, un dato que evidencia su competitividad en las instancias decisivas.

Selección de Brasil para la cita mundialista 2026 - FIFA

Brasil, dominador en Mundiales

Detrás de Brasil aparecen selecciones de enorme tradición como Alemania, con 20 participaciones, y Argentina e Italia, ambas con 18 presencias. El caso italiano resulta particular, ya que pese a sus cuatro títulos mundiales, no logró clasificarse a las últimas tres ediciones. Argentina, por su parte, llega fortalecida tras conquistar el título en Qatar 2022 de la mano de Lionel Messi, consolidándose nuevamente como una de las grandes potencias del torneo.

En el continente americano, México destaca por su regularidad, con 17 participaciones, aunque sin haber podido levantar el trofeo. Más atrás figuran selecciones como Francia, Inglaterra y España, todas con 16 apariciones, además de históricos como Uruguay, bicampeón del mundo. Este grupo de selecciones refleja no solo la tradición, sino también la competitividad que ha caracterizado a la Copa del Mundo, donde la constancia suele ser tan valiosa como los títulos.

Brasil tetracampeón mundial - Wilson de Carvalho

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