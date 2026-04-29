Elección MP: Comienza la fase para impugnar nómina

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 abrió a partir de este miércoles, 29 de abril, la fase para la recepción de impugnaciones en contra de la nómina de seis candidatos que fue remitida al presidente Bernardo Arévalo.
El plazo de recepción abarca 72 horas hábiles, por lo que cualquier persona u organización podrá presentar la documentación respectiva durante la presente jornada, así como el jueves 30 de abril y el lunes 4 de mayo.
La postuladora habilitó un módulo en el primer nivel del Palacio de Justicia, ubicado en la zona 1 capitalina, donde se atenderá de 08:00 a 15:30 horas, para que los interesados puedan exponer por escrito las posibles irregularidades por las que debería dejarse sin efecto el mencionado listado.
De presentarse alguna impugnación, la comisión deberá reunirse para conocerla y poder determinar si le da trámite o es rechazada. Este análisis podría darse el martes próximo.
Arévalo inicia entrevistas a candidatos a Fiscal General
Los integrantes de la nómina de Fiscal General, Gabriel Estuardo García Luna y Beyla Adaly Estrada Barrientos, fueron los primeros aspirante en ser entrevistados por el mandatario Bernardo Arévalo para poder presentar sus planes de trabajo y las estrategias que plantean implementar, de ser electos, para fortalecer al Ministerio Público (MP).
Los profesionales acudieron al Palacio Nacional de la Cultura donde se desarrollaron los encuentros de manera privada e individual. García Luna fue convocado para las 15:00 horas y, Estrada para las 17:00 horas.
Ambos tuvieron la oportunidad de exponer la planificación que tienen para el ejercicio de su función al frente del MP si llegaran a ser nombrados por el mandatario.
Las entrevistas son de carácter privado y se llevan a cabo a partir del martes con dos candidatos diarios, por lo que concluirán el jueves 30 de abril. Después de esto continuará Arévalo con su equipo analizando los perfiles. Hasta el momento, el gobernante no ha fijado una fecha específica para anunciar quién será el nuevo fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo.