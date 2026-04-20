Aspirante a fiscal presenta amparo contra postuladora

Uno de los aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 interpuso este lunes, 20 de abril, un recurso de amparo en contra de la comisión de postulación. Se trata de Ronalth Iván Ochaeta, quien expresó su desacuerdo la puntuación que le fue asignada durante el proceso de evaluación.
El profesional cuestiona los criterios utilizados por los comisionados para otorgar las puntuaciones, al considerar que estos no reflejan de manera objetiva su trayectoria profesional y méritos académicos. De esta manera se sumó a otros aspirantes que han implementado acciones al quedar excluidos del proceso al considerar que la evaluación realizada por la postuladora carece de fundamentos claros y han solicitado que se revise el procedimiento aplicado.
El recurso de amparo fue planteado ante el órgano jurisdiccional correspondiente, con el objetivo de que se ordene a la comisión postuladora reconsiderar la calificación otorgada o, en su defecto, que se garantice la transparencia y legalidad del proceso de selección. Ochaeta obtuvo una calificación de 50.2, sobre 100 puntos, con lo que quedó fuera del proceso al no poder avanzar a la próxima fase donde se requiere un mínimo de 75 puntos.
Por su parte, la comisión postuladora no ha emitido una postura oficial sobre la acción interpuesta. Para horas de la tarde de este lunes está programada una sesión y podría ser durante la misma que sea abordado el tema.
El proceso de elección del fiscal general continúa en marcha, en medio de señalamientos y cuestionamientos por parte de distintos sectores sobre la objetividad de las evaluaciones.