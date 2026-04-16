 Aspirantes a Fiscal General piden reevaluar expedientes
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Aspirantes a fiscal general impugnan evaluaciones y buscan seguir en el proceso

Cuatro profesionales han iniciado acciones para buscar una revisión de su calificación y poder ser tomados en cuenta para la nómina final.

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Reunión de la comisión de postulación para elección de fiscal general el jueves, 16 de abril de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Reunión de la comisión de postulación para elección de fiscal general el jueves, 16 de abril de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Al menos cuatro de los aspirantes que podrían quedar fuera del proceso para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 han interpuesto acciones con el objetivo de poder buscar su continuidad en la contienda. Ello surge en la fase en la que la comisión de postulación continúa evaluando y calificando los expedientes con base en la tabla de gradación.

Los postulantes Gladys Verónica Ponce (67.71 puntos), Marco Antonio Cortez (51.14 puntos) y Maynor Eduardo González (25.92 puntos) entregaron memoriales mostrando rechazo por la calificación obtenida y pidieron que sus expedientes sean reevaluados.

Mientras tanto, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Humberto Rivera Carrillo, quien obtuvo una calificación de 26.46 en el proceso de integración de nómina de fiscal general, ingresó a la Sala de Vistas para mostrar su desacuerdo con la ponderación de su expediente. Asimismo, reveló que presentó un amparo en el Centro de Servicios Auxiliares del Organismo Judicial.

El Juzgado Décimo fijó un plazo de dos días a la postuladora para enviar un informe circunstanciado relacionado con la calificación de expedientes.

Elección de fiscal en fase final

La comisión postuladora del MP tiene previsto finalizar este día con la evaluación y ponderación de los expedientes de aspirantes al cargo de fiscal general. Al momento se han calificado 31 de los cuales solo seis han superado la línea de corte de 75 puntos, entre ellos figura la actual jefa de la entidad, Consuelo Porras, quien ha recibido la más alta puntuación, siendo de 92.33.

El proceso se encuentra en su fase final, marcada por una serie de pronunciamientos de entidades y sectores a nivel nacional e internacional que piden que se haga un manejo transparente para designar a los seis profesionales que integrarán la nómina de candidatos que será trasladada al presidente Bernardo Arévalo para elegir al nuevo jefe del MP.

Comisión del MP continúa evaluando expedientes; Porras ha obtenido la calificación más alta

La actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, superó la línea de corte para avanzar a la fase donde se integrará la nómina final de aspirantes.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió este jueves que la elección del nuevo Fiscal General de Guatemala debe basarse en la "reconocida honorabilidad" y que el simple cumplimiento de trámites no garantiza la legitimidad del proceso.

Al concluir su cuarta visita oficial, la Misión Especial de la OEA, que se encuentra en Guatemala para verificar los procesos de elección, enfatizó ante la Comisión de Postulación que la designación del titular de la fiscalía es una definición de Estado con efectos directos sobre la gobernabilidad y el sistema democrático.

* Con información de Ángel Oliva y Omar Solís, Emisoras Unidas.

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