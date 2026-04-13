Arévalo llama a elegir perfiles íntegros para dirigir el MP

El presidente de la república, Bernardo Arévalo, se pronunció este lunes 13 de abril con respecto a la situación actual de Guatemala, en la que avanzan los procesos de elecciones de segundo grado, incluyendo la designación del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP). En ese contexto, mencionó la importancia de contar con personas íntegras en las instituciones de justicia.
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario indicó que se trata de un momento crítico para el futuro del país, ya que prontamente se escogerá un nuevo fiscal, lo que describió como un cambio fundamental para que Guatemala recupere su sistema de justicia y tenga condiciones para no volver a retroceder a un "nuevo ciclo oscuro de impunidad y corrupción".
El gobernante recordó que el pasado viernes, la comisión de postulación terminó de realizar las entrevistas a los candidatos y que esta semana deberá generar una evaluación y ponderación de los antecedentes de cada uno de ellos. Expuso que esta evaluación debe contar con un sentido ético y ser construida en base al mérito de cada postulante, porque "los ojos de Guatemala están puestos sobre este proceso".
"El país necesita personas íntegras que estén al frente de las instituciones de justicia. El país demanda profesionales comprometidos con el combate a la corrupción, que amen a su país, defiendan su democracia y no estén dispuestos a darle la espalda al pueblo", resaltó.
De igual forma, Arévalo señaló que la responsabilidad de la postuladora es ineludible porque son sus integrantes quienes deberán garantizar que esos criterios éticos mínimos se vean reflejados en el listado que será presentado a la Presidencia de la República de seis perfiles que, de acuerdo con sus palabras, "todos esperamos sean íntegros y de cara al pueblo".
"Tras ello, como presidente de la república y garante de la unidad nacional seré yo quien escoja al próximo fiscal. Será una elección realizada con una brújula ética clara y un compromiso transparente de mi parte, libre de toda presión y poniendo siempre al pueblo de Guatemala primero", enfatizó el funcionario.
Arévalo se pronuncia sobre eventual integración de Porras a nómina
El presidente Bernardo Arévalo fue cuestionado por los periodistas con respecto a lo que ocurriría si eventualmente la actual fiscal general, Consuelo Porras, quien busca su reelección, es incluida en la nómina final de seis candidatos que la postuladora le trasladará, ello tomando en cuenta las diferencias que han existido entre el Ejecutivo y el MP.
"Creo que difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que el de Consuelo Porras para el cargo. De manera que el resto de los cinco van a ser seguramente más idóneos y, por lo tanto, no habría ninguna posibilidad de confirmarla para una posición en la que ya ha demostrado que no solo no es idónea, sino que es peligrosa para la nación", puntualizó.