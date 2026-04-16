 Comisión del MP continúa evaluando expedientes; Porras ha obtenido la calificación más alta
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Comisión del MP continúa evaluando expedientes; Porras ha obtenido la calificación más alta

La actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, superó la línea de corte para avanzar a la fase donde se integrará la nómina final de aspirantes.

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La fiscal general, Consuelo Porras, expuso su plan de trabajo ante la comisión de postulación para buscar su reelección en el cargo., Omar Solís/Emisoras Unidas
La fiscal general, Consuelo Porras, expuso su plan de trabajo ante la comisión de postulación para buscar su reelección en el cargo. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) tiene previsto finalizar este jueves, 16 de abril, con la evaluación y ponderación de los expedientes de aspirantes para avanzar posteriormente a la fase de integración de la nómina final que será enviada a la Presidencia de la República.

Hasta el momento han sido calificados 31 expedientes de profesionales que se postularon para dirigir la fiscalía en el período 2026-2030. De ese total, únicamente seis han superado la línea de corte de 75 puntos que fijó la postuladora para que puedan avanzar en el proceso.

Entre quienes han cumplido con la nota mínima para ser tomados en cuenta para la nómina se encuentra la actual jefa del MP, María Consuelo Porras, quien recibió una puntuación de 92.33, siendo la calificación más alta hasta ahora.

En el momento en el que se analizaba el perfil de Porras, el comisionado José Antonio Reyes recordó las tachas presentadas contra Porras, una de las cuales se relaciona con un presunto plagio de una tesis para obtener un doctorado en la universidad Mariano Gálvez y opinó que debería tomarse en cuenta este tipo de temas. Sin embargo, tras varios minutos de analizar el asunto, finalmente se le otorgaron a la fiscal los 10 puntos correspondientes por contar con ese grado académico.

La calificación que se asigna a cada profesional debe ser aprobada por la comisión y, para el caso específico de Porras, únicamente 13 comisionados respaldaron la que se asignó a Porras. Quienes se abstuvieron de respaldar a la fiscal son el decano Luis Antonio Ruano, decano de Derecho de la universidad Mariano Gálvez; y Patricia Gámez, presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Otros expedientes evaluados

Durante la presente jornada han sido evaluados también los expedientes de profesionales con base en la tabla de gradación; sin embargo, no han alcanzado los 75 puntos mínimos requeridos como mínimo. Se trata de:

  • Sandra Elizabeth Acán Guerrero, a quien la comisión le otorgó una calificación de 32.8 debido a que no presentó constancias que acrediten su experiencia profesional.
  • Eric Osberto López Orozco, con una calificación de 60.85 puntos.
  • Amílcar Enrique Colindres Pérez, con calificación de 44.86.

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