 Error de Arévalo al hablar de Idoneidad de Consuelo Porras
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Arévalo comete error al hablar de idoneidad de Consuelo Porras

El presidente argumentó que Porras, cuyo apellido confundió, no solo no es idónea sino que peligrosa para la Nación.

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Presidente Bernardo Arévalo , Omar Solís
Presidente Bernardo Arévalo / FOTO: Omar Solís

El presdiente Bernardo Arévalo participó este lunes, 13 de abril, en la conferencia de prensa denominada "La Ronda" en donde se refirió a la designación de Fiscal General, en cuyo proceso de selección participa la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.

El mandatario fue consultado sobre la posibilidad de elegir a Porras ante la falta de idoneidad de los demás candidatos de la nómina final; sin embargo, Arévalo señaló que Porras no solo no es idónea sino que representa un peligro para la nación.

"Difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que el de Consuelo Porras para el cargo, de manera que el resto de los cinco van a ser, seguramente, más idóneos",

expresó el mandatario.

No obstante, fue en el momento en el que categóricamente mencionó que no hay posiblidad de que reelija a Porras en el que confundió el apellido de la actual fiscal general.

No habría ninguna posibilidad de confirmar a Consuelo Perros, Porras, (corrigió) para una posición en la que ya ha demostrado que no solo no es idónea sino que es peligrosa para la Nación", agregó.

Sobre integración de nómina para Fiscal General 

 El mandatario también se refirió a la importancia de integrar una nómina final con candidatos idóneos, esto luego de que la Comisión Postuladora finalizara el proceso de entrevistas a aspirantes. En ese sentido, Areválo indicó que se trata de un momento crítico para el futuro del país, ya que prontamente se escogerá un nuevo fiscal, lo que describió como un cambio fundamental para que Guatemala recupere su sistema de justicia y tenga condiciones para no volver a retroceder a un "nuevo ciclo oscuro de impunidad y corrupción".

Sobre el proceso y avance de la postuladora, el gobernante señaló que esta semana deberá generar una evaluación y ponderación de los antecedentes de cada uno de ellos. Expuso que esta evaluación debe contar con un sentido ético y ser construida en base al mérito de cada postulante, porque "los ojos de Guatemala están puestos sobre este proceso".

Arévalo llama a elegir perfiles íntegros para dirigir el Ministerio Público

El mandatario Bernardo Arévalo aseguró que la designación del nuevo jefe del Ministerio Público se hará con una brújula ética clara y sin presiones.

"El país necesita personas íntegras que estén al frente de las instituciones de justicia. El país demanda profesionales comprometidos con el combate a la corrupción, que amen a su país, defiendan su democracia y no estén dispuestos a darle la espalda al pueblo", resaltó.

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