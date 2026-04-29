 Prisión para un aficionado por insultar a Marcus Rashford
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Prisión para un aficionado por insultar a Marcus Rashford

Un aficionado fue condenado a nueve meses de prisión por insultos racistas contra Marcus Rashford durante un partido en Oviedo; también recibió multa y veto en estadios.

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Celebración del Barcelona ante el Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere - EFE
Celebración del Barcelona ante el Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere / FOTO: Agencia EFE

La reciente sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Oviedo marca un precedente significativo en la lucha contra el racismo en el fútbol español. Un aficionado fue condenado a nueve meses de prisión por proferir insultos racistas contra el futbolista Marcus Rashford durante un encuentro de Liga disputado en el estadio Carlos Tartiere el pasado 25 de septiembre. Este fallo no solo sanciona una conducta individual, sino que envía un mensaje contundente sobre la intolerancia hacia cualquier forma de discriminación en el deporte.

De acuerdo con la resolución judicial, el acusado incurrió en un delito que atenta contra la dignidad de las personas por motivos racistas. Además de la pena de prisión, se le impuso una multa económica durante seis meses, así como la inhabilitación para ejercer actividades en ámbitos educativos, deportivos y de tiempo libre por un periodo cercano a los cuatro años. A ello se suma la prohibición de acceder a estadios de fútbol durante tres años, una medida que busca prevenir la repetición de este tipo de conductas en los recintos deportivos.

Rashford: Víctima del racismo en España

La decisión judicial se suma a los esfuerzos de LaLiga, que ha venido intensificando sus acciones contra el racismo en los últimos años. Con esta sentencia, la organización alcanza once resoluciones favorables en su lucha por erradicar el odio en el fútbol. Bajo la dirección de Javier Tebas, LaLiga ha apostado no solo por campañas de concienciación, sino también por la denuncia activa de estos comportamientos ante la justicia desde 2020.

Aunque LaLiga no cuenta con competencias sancionadoras directas sobre aficionados o clubes, su papel ha sido clave en la visibilización y persecución de estos delitos. Este caso refleja un cambio de paradigma en el que las instituciones deportivas, junto con el sistema judicial, trabajan de manera coordinada para proteger los valores del deporte. La sentencia no solo castiga un acto reprochable, sino que también refuerza la idea de que el fútbol debe ser un espacio de respeto, inclusión y convivencia.

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Marcus Rashford, jugador del FC Barcelona - Agencia EFE

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