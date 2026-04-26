El Real Madrid demanda a LaLiga

La decisión del Real Madrid de recurrir a la vía judicial ha reavivado la polémica en el fútbol español. El club blanco ha presentado una demanda contra LaLiga en relación con el nuevo protocolo destinado a prevenir la discriminación, la violencia y el abuso en los estadios, una medida que había sido anunciada como un avance significativo para la seguridad en las competiciones profesionales.
Durante el acto celebrado en el estadio Metropolitano, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, defendió la importancia de reforzar el compromiso con el bienestar en los recintos deportivos. La iniciativa también recibió el apoyo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien destacó los avances en la reforma de la legislación contra la violencia en el deporte. Asimismo, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, subrayó la necesidad de fomentar un entorno de convivencia y tolerancia, insistiendo en que la prevención es clave para que este tipo de medidas resulten efectivas.
¿Por qué la demanda del Real Madrid?
Sin embargo, el Real Madrid ha decidido llevar el asunto a los tribunales, solicitando la nulidad del acuerdo aprobado por la Comisión Delegada de LaLiga el 20 de febrero de 2026. Según diversas informaciones, el club considera que el protocolo debió plantearse como una herramienta de adhesión voluntaria y no como un mecanismo de carácter obligatorio. Además, la entidad presidida por Florentino Pérez solicitó medidas cautelares que, de momento, han sido rechazadas por el juez, quien ha optado por escuchar primero los argumentos de la organización liguera.
La postura del conjunto blanco ha provocado sorpresa e incomprensión entre el resto de clubes, que respaldan mayoritariamente la iniciativa de LaLiga. En un contexto donde la lucha contra la violencia y la discriminación se ha convertido en una prioridad, la decisión del Real Madrid ha sido interpretada como un movimiento aislado que podría afectar su imagen institucional.
Mientras tanto, otras competiciones deportivas ya observan este protocolo como un modelo a seguir, a la espera de una resolución judicial que marcará el rumbo de esta controversia en el fútbol español.