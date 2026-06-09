Messi y Ronaldo en su primer Mundial: Así lucían hace 20 años

La expectativa en torno al Mundial crece y las miradas se centran en dos figuras icónicas del fútbol internacional. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo afrontan este torneo como el "último baile" de sus extraordinarias carreras deportivas.
El argentino Leo Messi y el portugués Cristiano Ronaldo se convertirán en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en los dos jugadores, junto al guardameta mexicano Guillermo Ochoa, con más participaciones en Copas del Mundo con seis, habiendo disputado todos ellos los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el que arranca el próximo 11 de junio, donde ambos ansía agrandar aún más su leyenda.
Ambos jugadores han dejado huella en la historia con múltiples premios, títulos y momentos imborrables, y hoy la atención se focaliza en lo que probablemente sea su última participación en la máxima cita del fútbol.
Messi y Cristiano Ronaldo, quienes han dominado la conversación futbolística durante más de una década, vuelven a coincidir en un Mundial en situaciones particulares de sus trayectorias.
El primero llega tras conquistar la Copa del Mundo anterior, mientras el segundo busca añadir el único gran trofeo que falta en su impresionante colección personal. Los hinchas debaten sobre cuál de los dos saldrá consagrado o si sus selecciones lograrán avanzar a instancias decisivas.
El legado de Messi en el Mundial
Lionel Messi, considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, afronta la competición ya con la gloria de haber conseguido el título en la edición pasada.
El astro argentino llega como referente de su selección y símbolo de la última generación dorada. Los especialistas coinciden en que su experiencia, liderazgo y visión de juego serán determinantes en el camino del equipo sudamericano.
En los entrenamientos previos, Messi se mostró enfocado y motivado: el capitán mantiene su compromiso absoluto por intentar repetir la hazaña y cerrar un ciclo dorado con su país. Los hinchas argentinos, e incluso fanáticos neutrales, esperan cada movimiento del "10" con la esperanza de presenciar otra actuación memorable.
La motivación de Cristiano Ronaldo
Por su parte, Cristiano Ronaldo enfrenta el campeonato con la ambición renovada y el deseo de dejar su sello definitivo. El delantero portugués, máximo goleador histórico de su selección, llega al torneo después de una temporada marcada por nuevos desafíos a nivel de clubes. Ahora, su objetivo está puesto completamente en guiar a Portugal hacia la conquista del único trofeo que aún se le resiste: el Mundial.
Cristiano aún mantiene una condición física envidiable, respaldada por su disciplina y mentalidad competitiva. Durante las semanas de preparación, el propio jugador subrayó la importancia de este Mundial y la ilusión personal que representa competir en esta instancia. En Portugal se respira optimismo y confianza en el papel crucial que puede desempeñar su líder.
La influencia de dos leyendas
El torneo actual marca un antes y un después para la imagen global del fútbol. Messi y Cristiano Ronaldo no solo encarnan talento y logros individuales, sino que también representan la inspiración de millones de jóvenes futbolistas y aficionados. Su legado va más allá de goles o récords: está en la huella imborrable que dejan en la cultura popular y en la pasión que despiertan allá donde juegan.
Ambos futbolistas se preparan para afrontar partidos clave que podrían marcar el desenlace de sus selecciones. Las expectativas sobre cada uno recaen tanto en su experiencia como en su capacidad para resolver en los momentos más tensos. El mundo entero sigue expectante cada paso, cada jugada y cada gol que pueda surgir en sus botas durante este campeonato.