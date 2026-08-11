Fallece Jon Cypher, actor de 'Los Amos del Universo'

El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte del veterano actor estadounidense Jon Cypher, recordado por generaciones de espectadores gracias a sus trabajos en televisión, cine y teatro. El intérprete falleció en su residencia de Central Point, Oregón, a los 94 años.
De acuerdo con la información publicada sobre su muerte, su esposa, la escritora Carol Rosin, con quien estuvo casado durante cuatro décadas, se encontraba a su lado. Hasta el momento no se ha revelado públicamente una causa de muerte.
Cypher desarrolló una extensa carrera de aproximadamente cinco décadas y participó en decenas de producciones. Para algunos será siempre el príncipe que acompañó a Julie Andrews en la histórica versión televisiva de Cenicienta; para otros, el jefe de policía Fletcher Daniels de Canción triste de Hill Street o Duncan, Man-At-Arms, en Los Amos del Universo.
¿Quién era Jon Cypher?
Jon Cypher nació el 13 de enero de 1932 en Nueva York. Estudió en Brooklyn College, donde se graduó en 1953, y durante sus primeros años profesionales se abrió camino en el teatro antes de alcanzar notoriedad frente a las cámaras.
Uno de los momentos decisivos de su carrera ocurrió muy temprano. En 1957 consiguió el papel del príncipe Christopher en Cinderella, la adaptación musical para televisión creada por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II.
La producción fue transmitida en vivo por CBS el 31 de marzo de 1957 y tuvo como protagonista a una jovencísima Julie Andrews. Más de 100 millones de espectadores vieron aquella emisión, que con el paso de los años se convirtió en una pieza histórica de la televisión estadounidense.
Para Cypher, además, significó una presentación ante una audiencia gigantesca. En aquel momento todavía era prácticamente un desconocido y el papel de príncipe terminó convirtiéndose en uno de los trabajos más recordados de sus primeros años.
El príncipe de Julie Andrews en Cenicienta
La versión de 1957 de Cenicienta reunió a figuras como Julie Andrews, Edie Adams, Howard Lindsay, Dorothy Stickney, Kaye Ballard y Alice Ghostley, mientras Cypher interpretó al príncipe Christopher.
Décadas después, el actor todavía recordaba aquella experiencia. En material preparado con motivo de una retransmisión de la producción, contó algunas anécdotas de la emisión en directo y también recordó un posterior encuentro con Andrews, quien volvió a saludarlo afectuosamente muchos años después de haber interpretado juntos a la célebre pareja.
La producción tuvo tal impacto que posteriormente Cenicienta recibió nuevas adaptaciones televisivas, entre ellas la versión de 1965 protagonizada por Lesley Ann Warren y la de 1997 encabezada por Brandy.
Su recordado personaje en Los Amos del Universo
Tres décadas después de Cenicienta, Cypher consiguió otro personaje por el que sería recordado entre los aficionados al cine fantástico.
En 1987 interpretó a Duncan, Man-At-Arms, en Masters of the Universe, conocida en español como Los Amos del Universo. La película de acción real estuvo protagonizada por Dolph Lundgren como He-Man y llevó a la pantalla grande a los populares personajes de la franquicia.
Aunque la cinta pertenece a una etapa muy distinta de su trayectoria, el personaje permitió que Cypher fuera conocido por una nueva generación de espectadores y terminó convirtiéndose en uno de los papeles más reconocibles de su filmografía.
También apareció en películas como Valdez Is Coming, Spontaneous Combustion y Strictly Business, demostrando su capacidad para moverse entre diferentes géneros.
Una extensa carrera en televisión
Sin embargo, fue la televisión donde Jon Cypher desarrolló buena parte de su carrera.
Uno de sus personajes más importantes fue Fletcher Daniels en Hill Street Blues, conocida en español como Canción triste de Hill Street. Cypher interpretó al ambicioso jefe de policía a lo largo de la reconocida serie, convirtiéndose en uno de los rostros recurrentes de la producción.
Su currículum televisivo fue especialmente amplio. Participó en producciones como General Hospital, Santa Barbara, Dynasty, Knots Landing, Bonanza, Murder, She Wrote, Walker, Texas Ranger, JAG y Law & Order, entre muchas otras.
Además, tuvo un papel destacado como el general Marcus Craig en Major Dad y prestó su voz al villano Spellbinder en Batman Beyond.
Su última aparición como actor llegó hace más de dos décadas en la serie The Lot, cerrando una trayectoria que había comenzado en los años cincuenta.
También dejó huella en Broadway
La carrera de Jon Cypher no estuvo limitada a las pantallas. El teatro ocupó un lugar importante en su trayectoria profesional y llegó a participar en 12 producciones de Broadway.
Entre sus créditos teatrales aparecen obras como The Night of the Iguana, Man of La Mancha, The Great White Hope y 1776. Su formación y experiencia sobre las tablas acompañaron buena parte de su trabajo posterior frente a las cámaras.
Fuera de la actuación también era conocido entre sus allegados por su afición al canto. Su obituario recuerda que disfrutaba interpretando ópera en varios idiomas y que frecuentemente sorprendía a familiares y amigos cantando durante reuniones.
En 2019 publicó además If You're Not Depressed You Oughta Be in Therapy, un libro compuesto por 99 limericks acompañados de comentarios.