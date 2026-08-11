 Roony Bardghji sufre una grave lesión de rodilla
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Roony Bardghji, jugador del Barça, sufre grave lesión de rodilla

Roony Bardghji vuelve a recibir un duro golpe en su carrera tras sufrir una grave lesión de rodilla que lo obligará a pasar nuevamente por el quirófano.

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Roony Bardghji, jugador del Barça, sufre grave lesión de rodilla - FC Barcelona
Roony Bardghji, jugador del Barça, sufre grave lesión de rodilla / FOTO: FC Barcelona
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Malas noticias para el FC Barcelona y, especialmente, para Roony Bardghji. El joven extremo sueco sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el entrenamiento del conjunto azulgrana del pasado lunes. Tras someterse a las correspondientes pruebas médicas, el club confirmó este martes el diagnóstico y la gravedad de la lesión.

La dolencia supone un duro golpe para Bardghji, quien ya había padecido una lesión similar en la misma rodilla durante su etapa en el Copenhague, antes de dar el salto al fútbol español. El Barcelona informó que el futbolista será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días, por lo que ahora deberá afrontar un nuevo proceso de recuperación antes de volver a los terrenos de juego.

Duro golpe para Roony Bardghji

Bardghji había tenido participación importante con el primer equipo durante la temporada 2025/26. El atacante disputó un total de 28 encuentros oficiales: 21 correspondientes a LaLiga, cinco de la Champions League, uno de la Copa del Rey y otro de la Supercopa de España. En ese período consiguió marcar dos goles y aportar cuatro asistencias.

La nueva lesión representa un revés tanto para el jugador como para el proyecto del Barcelona, que pierde a una de sus jóvenes apuestas ofensivas. Bardghji deberá pasar nuevamente por el quirófano y concentrarse en su recuperación, con el objetivo de regresar en las mejores condiciones posibles y dejar atrás este complicado capítulo de su carrera.

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Debut de Roony Bardghji en el Barcelona F. C. - @FCBarcelona_es

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