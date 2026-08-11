 Brutal accidente de tráiler en ruta al Atlántico
Nacionales

Captan el momento exacto del brutal accidente de un tráiler en ruta al Atlántico

Tráiler pierde el control y vuelca aparatosamente en la ruta al Atlántico.

Compartir:
Así ocurrió el brutal accidente de un tráiler en la ruta al Atlántico., Captura de pantalla video de Facebook.
Así ocurrió el brutal accidente de un tráiler en la ruta al Atlántico. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un impactante accidente de tránsito quedó registrado en video en el kilómetro 44 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de San Antonio La Paz, El Progreso, donde el conductor de un tráiler perdió el control del vehículo y terminó volcado sobre la carretera.

Las imágenes fueron captadas por los tripulantes de un automóvil que circulaba detrás del transporte pesado. En la grabación se observa el momento en que el tráiler se desplaza de manera repentina, pierde estabilidad y vuelca violentamente mientras avanzaba por la carretera.

La escena generó preocupación debido a que otro vehículo circulaba muy cerca del transporte pesado cuando ocurrió el percance. Por la trayectoria que tomó el tráiler durante el vuelco, de haber estado más próximo, pudo haber quedado directamente debajo o ser impactado por la pesada unidad.

Estado de salud del piloto del tráiler  

Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor del tráiler resultó ileso, según se informó tras el percance. No se reportaron personas heridas como consecuencia directa del vuelco.

El accidente provocó complicaciones para los automovilistas que transitaban por el sector, debido a que el carril derecho en dirección hacia el norte quedó obstruido por el vehículo de transporte pesado.

Ante la emergencia, se coordinó con agentes de la Dirección de Seguridad y Protección Vial (Provial) para atender el incidente, realizar las maniobras necesarias para retirar el tráiler y permitir nuevamente la circulación.

El video del accidente comenzó a difundirse en redes sociales, donde usuarios han reaccionado ante la forma repentina en que el transporte pesado perdió el control y terminó volcado.

El percance vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan diariamente los conductores que utilizan esta importante ruta, especialmente en sectores donde circula una gran cantidad de transporte pesado.

En Portada

Oficializan prórroga para pago del Impuesto de Circulación de Vehículost
Nacionales

Oficializan prórroga para pago del Impuesto de Circulación de Vehículos

07:17 AM, Ago 11
Colisión de motocicletas deja seis personas heridas en Villa Nuevat
Nacionales

Colisión de motocicletas deja seis personas heridas en Villa Nueva

07:38 AM, Ago 11
PNC rescata a mujer y captura a seis presuntos secuestradores en San José Pinulat
Nacionales

PNC rescata a mujer y captura a seis presuntos secuestradores en San José Pinula

08:19 AM, Ago 11
Tránsito: Accidentes y vehículos con fallas generan cierres en distintos puntost
Nacionales

Tránsito: Accidentes y vehículos con fallas generan cierres en distintos puntos

06:35 AM, Ago 11
El Barça realiza una donación para los afectados por el terremoto en Colombiat
Deportes

El Barça realiza una donación para los afectados por el terremoto en Colombia

07:08 AM, Ago 11

Temas

Mundial 2026DestacadasGuatemalaFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosEspañaNoticias de GuatemalaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar