Brutal accidente de tráiler en ruta al Atlántico

Un impactante accidente de tránsito quedó registrado en video en el kilómetro 44 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de San Antonio La Paz, El Progreso, donde el conductor de un tráiler perdió el control del vehículo y terminó volcado sobre la carretera.
Las imágenes fueron captadas por los tripulantes de un automóvil que circulaba detrás del transporte pesado. En la grabación se observa el momento en que el tráiler se desplaza de manera repentina, pierde estabilidad y vuelca violentamente mientras avanzaba por la carretera.
La escena generó preocupación debido a que otro vehículo circulaba muy cerca del transporte pesado cuando ocurrió el percance. Por la trayectoria que tomó el tráiler durante el vuelco, de haber estado más próximo, pudo haber quedado directamente debajo o ser impactado por la pesada unidad.
Estado de salud del piloto del tráiler
Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor del tráiler resultó ileso, según se informó tras el percance. No se reportaron personas heridas como consecuencia directa del vuelco.
El accidente provocó complicaciones para los automovilistas que transitaban por el sector, debido a que el carril derecho en dirección hacia el norte quedó obstruido por el vehículo de transporte pesado.
Ante la emergencia, se coordinó con agentes de la Dirección de Seguridad y Protección Vial (Provial) para atender el incidente, realizar las maniobras necesarias para retirar el tráiler y permitir nuevamente la circulación.
El video del accidente comenzó a difundirse en redes sociales, donde usuarios han reaccionado ante la forma repentina en que el transporte pesado perdió el control y terminó volcado.
El percance vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan diariamente los conductores que utilizan esta importante ruta, especialmente en sectores donde circula una gran cantidad de transporte pesado.