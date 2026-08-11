 Dormisueños: Nueva línea Muna Care para salud y confort
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Dormisueños redefine el descanso, la salud y el confort con la nueva línea Muna Care

El especialista en descanso guatemalteco presenta en julio de 2026 su exclusiva línea de colchones Comfort Life, fusionando salud, confort y estilo.

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Cama Muna Care, Cortesía
Cama Muna Care / FOTO: Cortesía
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Dormisueños, la cadena líder en soluciones de descanso en Guatemala, anunció recientemente el lanzamiento de los innovadores modelos Muna Care de la prestigiosa marca Comfort Life. Esta nueva colección ha sido diseñada para responder a las necesidades más exigentes de los consumidores, quienes buscan una fusión perfecta de salud, confort y estilo en cada detalle de su hogar.

El evento de presentación congregó a una distinguida audiencia relacionada con el gremio. Entre los asistentes se encontraban clientes estratégicos, valiosos aliados comerciales y prominentes representantes de la industria del descanso, todos ellos ansiosos por conocer de primera mano las características diferenciadoras que posicionan a la línea Muna Care como un referente de calidad superior y diseño vanguardista en el mercado guatemalteco.

Muna Care: innovación y bienestar 

La colección Muna Care se distingue por ofrecer dos modelos principales, cada uno concebido para atender de manera específica y efectiva las diversas preferencias y necesidades de descanso de los usuarios:

  • Muna Care Ortopédico: Este modelo ha sido desarrollado pensando en la salud postural, brindando un soporte firme y constante que es fundamental para el bienestar. Es la elección predilecta para quienes priorizan una correcta alineación de la columna vertebral y el cuidado integral del cuerpo durante las horas de sueño. Su estructura avanzada trabaja para distribuir el peso de manera uniforme, aliviando puntos de presión y promoviendo una postura óptima que se traduce en un despertar revitalizado.
  • Muna Care Doble Euro: Representa la máxima expresión de lujo y confort. Este diseño incorpora un exclusivo doble euro top, que proporciona una capa adicional de suavidad y adaptabilidad. Se complementa con elegantes patas cromadas, un bordado de alta calidad que añade un toque de distinción y telas de alto gramaje que no solo garantizan una estética sofisticada sino también una durabilidad excepcional. Este modelo ofrece una experiencia de descanso de calidad mundial, fusionando un confort inigualable con un estilo que eleva la decoración de cualquier habitación.
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Lanzamiento Muna Care Comfort - Cortesía

La introducción de la línea Muna Care no solo amplía el portafolio de Dormisueños sino que también reafirma su compromiso inquebrantable con la excelencia y la innovación en el sector. Durante la presentación, representantes de la compañía destacaron que este lanzamiento es un paso trascendental en su misión de elevar continuamente el estándar del descanso en Guatemala, ofreciendo productos que no solo cumplen sino que superan las expectativas más altas de los consumidores.

"Con la llegada de Muna Care, avanzamos significativamente en nuestra visión de proporcionar soluciones que integran armoniosamente salud, confort y estilo, siempre respaldadas por la garantía de Comfort Life, un aliado estratégico indispensable para el éxito de este ambicioso proyecto",

expresó un portavoz de Dormisueños, enfatizando la solidez de esta colaboración y el valor añadido que aporta a los clientes.

Este nuevo capítulo en la propuesta de valor de Dormisueños se centra en ir más allá de la venta de productos. La empresa se dedica a brindar experiencias de descanso que tienen el poder de transformar positivamente la vida cotidiana de las personas, consolidando así la profunda confianza que los consumidores han depositado en la marca a lo largo de su trayectoria. La llegada de Muna Care promete establecer un nuevo paradigma en el mercado guatemalteco, invitando a los consumidores a descubrir una dimensión superior de bienestar y confort que redefine lo que significa un buen descanso.

* Se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial, revisadas y editadas por un profesional de comunicación 

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