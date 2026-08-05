 Thiago Messi se une a la cantera del FC Barcelona
Deportes

Thiago Messi entra en las filas juveniles del FC Barcelona

El hijo mayor de Lionel Messi se incorporará a las categorías inferiores del FC Barcelona, concretamente al Barça Sub-14, para comenzar su formación en La Masia, el mismo lugar donde nació una leyenda: Su padre.

Compartir:
Thiago Messi, Facebook
Thiago Messi / FOTO: Facebook
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Thiago Messi, el hijo mayor de la leyenda del futbol Lionel Messi, está a punto de seguir los pasos de su padre al unirse a las categorías inferiores del FC Barcelona

Se espera que el joven talento se incorpore al equipo sub-14 azulgrana en noviembre, marcando el inicio de su formación en la prestigiosa La Masia, la misma cuna futbolística que forjó la carrera de su famoso papá.

Este movimiento representa un hito significativo en la trayectoria deportiva del joven, quien se prepara para un nuevo capítulo en el club catalán.

La llegada de Thiago Messi al club catalán coincide con un momento clave en su desarrollo futbolístico. En noviembre, el primogénito de Messi cumplirá 14 años, una edad que en el futbol formativo español representa el salto de la etapa escolar a la competición federada. 

Este cambio implica la participación en ligas autonómicas, desplazamientos regulares y un seguimiento más cercano por parte de las selecciones territoriales, elementos fundamentales en la progresión de cualquier joven deportista que aspira a la élite.

Un paralelismo con la historia de su padre

Este movimiento no solo es significativo por sí mismo, sino que también establece un notable paralelismo con la historia de su padre. 

Lionel Messi arribó a Barcelona en septiembre del año 2000, con apenas 13 años, para realizar una prueba que culminaría en su fichaje oficial en diciembre de ese mismo año. Ahora, su hijo replicará un recorrido muy similar, aunque en un contexto notablemente distinto y con la expectativa de continuar un legado familiar en el deporte.

A diferencia de la situación que vivió su padre, la incorporación de Thiago no estará marcada por la urgencia ni el desarraigo que caracterizaron el traslado de la familia Messi desde Rosario en aquel entonces. La familia ya lleva un tiempo preparando su regreso a Barcelona, lo que facilita una transición más fluida y menos dramática para el joven futbolista. 

Por otro lado, mientras se debate si la trayectoria de Lionel Messi en las Copas del Mundo ha llegado a su fin, una fascinante proyección de cara a 2030 ha comenzado a circular con fuerza entre la afición

En Portada

Volcán de Fuego mantiene actividad; persiste riesgo de flujos piroclásticos y laharest
Nacionales

Volcán de Fuego mantiene actividad; persiste riesgo de flujos piroclásticos y lahares

07:25 AM, Ago 05
Camión impacta contra locales de mercado de Villa Nuevat
Nacionales

Camión impacta contra locales de mercado de Villa Nueva

06:49 AM, Ago 05
Guatemala respalda declaración de la OEA que cuestiona reformas electorales de Ortegat
Nacionales

Guatemala respalda declaración de la OEA que cuestiona reformas electorales de Ortega

08:22 AM, Ago 05
Infantino convoca de urgencia a los altos mandos de la FIFAt
Deportes

Infantino convoca de urgencia a los altos mandos de la FIFA

07:07 AM, Ago 05
VIDEO. Asesinan al tiktoker César Gastelum durante una transmisión en vivot
Farándula

VIDEO. Asesinan al tiktoker César Gastelum durante una transmisión en vivo

07:51 AM, Ago 05

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar