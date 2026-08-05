Thiago Messi se une a la cantera del FC Barcelona

Thiago Messi, el hijo mayor de la leyenda del futbol Lionel Messi, está a punto de seguir los pasos de su padre al unirse a las categorías inferiores del FC Barcelona.
Se espera que el joven talento se incorpore al equipo sub-14 azulgrana en noviembre, marcando el inicio de su formación en la prestigiosa La Masia, la misma cuna futbolística que forjó la carrera de su famoso papá.
Este movimiento representa un hito significativo en la trayectoria deportiva del joven, quien se prepara para un nuevo capítulo en el club catalán.
La llegada de Thiago Messi al club catalán coincide con un momento clave en su desarrollo futbolístico. En noviembre, el primogénito de Messi cumplirá 14 años, una edad que en el futbol formativo español representa el salto de la etapa escolar a la competición federada.
Este cambio implica la participación en ligas autonómicas, desplazamientos regulares y un seguimiento más cercano por parte de las selecciones territoriales, elementos fundamentales en la progresión de cualquier joven deportista que aspira a la élite.
Un paralelismo con la historia de su padre
Este movimiento no solo es significativo por sí mismo, sino que también establece un notable paralelismo con la historia de su padre.
Lionel Messi arribó a Barcelona en septiembre del año 2000, con apenas 13 años, para realizar una prueba que culminaría en su fichaje oficial en diciembre de ese mismo año. Ahora, su hijo replicará un recorrido muy similar, aunque en un contexto notablemente distinto y con la expectativa de continuar un legado familiar en el deporte.
A diferencia de la situación que vivió su padre, la incorporación de Thiago no estará marcada por la urgencia ni el desarraigo que caracterizaron el traslado de la familia Messi desde Rosario en aquel entonces. La familia ya lleva un tiempo preparando su regreso a Barcelona, lo que facilita una transición más fluida y menos dramática para el joven futbolista.
Por otro lado, mientras se debate si la trayectoria de Lionel Messi en las Copas del Mundo ha llegado a su fin, una fascinante proyección de cara a 2030 ha comenzado a circular con fuerza entre la afición