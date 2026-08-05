Conducía bajo efectos del alcohol: motorista se accidenta en la zona 7

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer este martes, 5 de agosto, que un motorista sufrió un accidente en la 10ª avenida 0-50, zona 7, por lo que se dio el seguimiento correspondiente al caso. Como parte de los procedimientos, se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual dio positivo.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) detalló que en el momento en el cual los agentes se acercaron para brindarle apoyo al conductor pudieron observar ciertas conductas que marcaron la sospecha de que podría haber consumido bebidas alcohólicas.
El personal entonces procedió a practicarle la prueba respectiva para determinar si se encontraba en estado de ebriedad y el resultado confirmó tal situación.
"El conductor destruyó su moto y quedó herido. Tras lo ocurrido, se realizó la sanción correspondiente y se coordina la presencia de la Policía Nacional Civil", explicó Amílcar Montejo, portavoz de la PMT.
La institución coordinó con un familiar del conductor para que pudiera presentarse al lugar donde ocurrió el incidente y hacerse responsable de la motocicleta y de su pariente ebrio.
Llamado a la prevención
Tras compartir los detalles sobre este caso, las autoridades de tránsito capitalinas reiteraron el llamado a los usuarios para tomar las responsabilidades necesarias y evitar riesgos para su propia vida y la de los demás.
"Un accidente puede ocurrir en segundos. Conducir bajo los efectos del alcohol aumenta el riesgo y puede cambiarlo todo. Si consumes alcohol, no conduzcas", fue el llamado realizado por la PMT.