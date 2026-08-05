 Infantino habría negociado la final del próximo Mundial 2030
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Infantino habría negociado la final del Mundial 2030 para conservar el poder

La reunión convocada por Gianni Infantino en Marruecos habría tenido como objetivo negociar la sede de la final del Mundial 2030 a cambio de respaldo electoral.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Archivo
Gianni Infantino, presidente de la FIFA / FOTO: Archivo
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Las crecientes críticas en torno a la gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA sumaron un nuevo capítulo este miércoles, luego de que el diario británico The Times informara sobre una reunión del dirigente con autoridades de Marruecos en medio de la crisis política que atraviesa el organismo. El encuentro se produjo después del fuerte revés que sufrió su propuesta de privatizar parte del negocio del Mundial, iniciativa que generó un amplio rechazo dentro del fútbol internacional y debilitó su posición de cara a las próximas elecciones presidenciales.

De acuerdo con la publicación inglesa, Infantino habría viajado a Rabat con el objetivo de fortalecer su respaldo político antes del proceso electoral de 2027. Como parte de esas conversaciones, el presidente de la FIFA supuestamente habría planteado la posibilidad de que Marruecos albergue la final de la Copa del Mundo de 2030, torneo que será organizado de manera conjunta por España, Marruecos y Portugal, además de contar con tres partidos inaugurales en Sudamérica. El estadio Hassan II, en Casablanca, es la principal apuesta marroquí para recibir el partido decisivo, mientras que España mantiene su aspiración de que la final se dispute en el Santiago Bernabéu.

Infantino busca apoyo de federaciones miembro de la FIFA

La información surge en un momento especialmente delicado para Infantino, quien ha visto disminuir su respaldo entre distintas asociaciones nacionales. Federaciones como las de Inglaterra, Gales y Serbia ya habrían retirado su apoyo, aumentando la incertidumbre sobre su continuidad al frente del máximo organismo del fútbol mundial. A ello se suman las voces críticas de figuras históricas del deporte, que consideran que la actual administración ha perdido credibilidad tras la polémica por la fallida iniciativa de incorporar inversión privada al negocio de la Copa del Mundo.

Entre los pronunciamientos más contundentes destacó el del exfutbolista portugués Luis Figo, quien pidió públicamente la salida de Infantino y cuestionó con dureza su liderazgo. Mientras tanto, las versiones publicadas por The Times han intensificado el debate sobre la transparencia en la toma de decisiones dentro de la FIFA y el posible uso de la organización de grandes eventos como herramienta para asegurar respaldos políticos. Hasta el momento, ni la FIFA ni las autoridades marroquíes han emitido una respuesta oficial sobre las afirmaciones divulgadas por el medio británico.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Agencia EFE

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