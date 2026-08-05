Rescatan a seis personas tras incendio en vivienda de Quetzaltenango

Un incendio estructural registrado en una vivienda de la Lotificación Las Conchitas, zona 2 del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, fue controlado por los cuerpos de socorro, quienes además rescataron a seis integrantes de una familia que habían quedado atrapados en el segundo nivel del inmueble.
La emergencia fue atendida por elementos de Bomberos Municipales Departamentales tras recibir el reporte del siniestro ocurrido en la 6.ª avenida 9-36 de la referida lotificación.
Al llegar, los socorristas iniciaron las labores para sofocar las llamas, trabajo que se prolongó durante aproximadamente una hora y treinta minutos hasta lograr la liquidación total del incendio.