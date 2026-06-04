Barça: Líder de LaLiga en la Copa del Mundo

A pocos días de que ruede el balón del Mundial 2026, los clubes de LaLiga volverán a demostrar por qué su campeonato sigue siendo uno de los principales proveedores de talento para la máxima cita del futbol.

El gran protagonista es el FC Barcelona, que aportará 15 jugadores a la Copa del Mundo, la cifra más alta entre todos los equipos de la competición española. El conjunto azulgrana estará representado por figuras consolidadas como Raphinha, Frenkie de Jong, Jules Koundé, Ronald Araújo y João Cancelo, así como por la nueva generación del fútbol español encabezada por Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo y Pau Cubarsí.

Muy cerca aparece el Atlético de Madrid, que enviará 12 jugadores a la Copa del Mundo. El equipo rojiblanco tendrá representantes en seis selecciones diferentes, aunque la delegación argentina destaca especialmente con nombres como Julián Álvarez, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás González y Juan Musso. También sobresalen el uruguayo José María Giménez, el noruego Alexander Sørloth y los españoles Marcos Llorente y Álex Baena.

Por su parte, el Real Madrid volverá a ser uno de los clubes más observados del torneo gracias a sus diez mundialistas. Entre ellos figuran estrellas de talla internacional como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Federico Valverde, Thibaut Courtois y Antonio Rüdiger.

El Villarreal también presume de una nutrida representación con ocho convocados. a la Copa del Mundo. El conjunto castellonense aportará jugadores a selecciones tan diversas como Canadá, Estados Unidos, Ghana, Portugal, Senegal y Costa de Marfil, confirmando el perfil internacional que ha caracterizado al club durante los últimos años.

Detrás aparecen el Real Betis con siete representantes y la Real Sociedad con cinco. El Athletic Club, fiel a su filosofía, contará con cuatro futbolistas mundialistas, entre ellos los hermanos Williams y el guardameta Unai Simón, uno de los pilares de la selección española.

La diversidad geográfica también llama la atención. Futbolistas procedentes de Europa, Sudamérica, África, Asia y Norteamérica forman parte de la lista de convocados de LaLiga. España es la selección más representada dentro del campeonato, aunque Argentina, Marruecos, Portugal, Ghana, Suiza y Canadá también cuentan con una presencia significativa.

No todos los equipos tendrán representación en el torneo. Alavés y Getafe se quedaron sin jugadores convocados, una rareza dentro de una competición que históricamente ha sido una de las principales fuentes de talento para una Copa del Mundo.

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