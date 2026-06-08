Personas con el nombre de Cristiano Ronaldo en Guatemala

No creerás cuántos guatemaltecos llevan el nombre de Cristiano Ronaldo.

Estamos a unos días de que empiece la Copa del Mundo 2026 y el Registro Nacional de las Personas (Renao) reveló cuántas personas llevan el nombre de Cristiano, Ronaldo y Cristiano Ronaldo en Guatemala, una tendencia que refleja cómo el futbol influye incluso en la identidad de los guatemaltecos, especialmente en homenaje al máximo goleador de la historia del deporte.

Según datos oficiales del Renap actualizados hasta el 3 de junio de 2026, en el país hay 509 personas inscritas con el nombre Cristiano, 41 mil 197 con el nombre Ronaldo y 189 guatemaltecos registrados con el nombre completo Cristiano Ronaldo. La cifra confirma la fuerte popularidad del astro portugués en los registros civiles del país.

Guatemaltecos se se unen a tendencias culturales, religiosas y sociales

El Renap, institución encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas en Guatemala, ha señalado en distintos informes que los nombres de futbolistas, artistas y figuras globales suelen influir en la elección de los nombres de los recién nacidos, una práctica cada vez más común en el país.

En Guatemala, el registro de nombres no solo permite identificar a la población, sino que también refleja tendencias culturales, religiosas y sociales. En años recientes, la entidad ha publicado estadísticas donde aparecen nombres de figuras como Messi, Lionel o incluso combinaciones inspiradas en personajes famosos.

Este fenómeno demuestra cómo la pasión por el fútbol trasciende las canchas y se instala en la vida cotidiana de miles de familias guatemaltecas, dejando huella incluso en documentos oficiales como el DPI.

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