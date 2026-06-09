 Gestionan repatriación de restos de Miguel Ángel Asturias
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Guatemala conmemora el día de Miguel Ángel Asturias y avanza en la repatriación de sus restos

Autoridades del Ministerio de Cultura destacaron el legado de Asturias y explicaron los preparativos para el traslado de sus restos al país.

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Monumento a Miguel Ángel Asturias en avenida Reforma, Ciudad de Guatemala., Omar Solís/Emisoras Unidas
Monumento a Miguel Ángel Asturias en avenida Reforma, Ciudad de Guatemala. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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Autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes realizaron un acto protocolario en el monumento de Miguel Ángel Asturias que se encuentra ubicado en la avenida Reforma, entre las zonas 9 y 10 de la Ciudad de Guatemala. La actividad se llevó a cabo como parte de la conmemoración del Día Oficial dedicado al Premio Nobel de Literatura.

El titular de la cartera, Luis Méndez Salinas, destacó el legado del escritor, periodista y diplomático guatemalteco. "Si hay algo que nos conecta con el mundo, es la obra creativa, es el arte y la escritura de alguien como Asturias. Un Premio Nobel no es poca cosa, es el hecho del mundo de reconocer, asumir y valorar a un país que se nombra a sí mismo a través de la obra de uno de sus grandes hijos", expresó.

Agregó que cada 9 de junio se rememora al "Gran Lengua" al pie del monumento y se recuerda que le dio voz y palabras a una forma de sentir Guatemala. A la vez, destacó el papel de la familia de Asturias, pues consideró que se ha esforzado para poner siempre en el centro de la conversación la vida y la obra de este personaje.

Como parte de la ceremonia, en el área le fueron dejados arreglos florales en honor al escritor, tomando en cuenta que una fecha como hoy, pero de 1974, murió en Madrid, España.

Gestionan repatriación de restos de Asturias

Las autoridades del Ministerio de Cultura dieron a conocer que se hacen los preparativos para la formal repatriación de los restos de Miguel Ángel Asturias. El ministro Méndez Salinas expuso que ha sido un proceso largo, lleno de etapas que, según sus palabras, afortunadamente se han ido cumpliendo y se ha podido avanzar.

El funcionario mencionó que han trabajado en conjunto las embajadas de Francia y Guatemala, el Ministerio de Cultura, la Cancillería guatemalteca y la familia Asturias. En ese contexto, se ha generado una ruta de la que esperan que se pueda solventar todos los temas pendientes para que en octubre de este año se tenga una "verdadera fiesta" alrededor del retorno de Asturias.

Asimismo, dio a conocer que se tiene previsto realizar un pabellón en el interior del Teatro Nacional, el centro cultural que lleva el nombre del escritor, para enterrar sus restos, que podrían estar de regreso en el país en octubre de este año.

"Estamos trabajando muy fuertemente para concretar el retorno de sus restos a su país, a la tierra que él tanto amó y a la tierra que él deseó volver. Me parece que es particularmente significativo el hecho que estemos acá", dijo.

El proyecto avanza en la fase de estudios topográficos para terminar los planos y realizar la presentación oficial del diseño que se está trabajando. "Es un pabellón en el que intervendrán bastantes artistas, arquitectos, personas, para hacer un espacio digno y ampliar los espacios dedicados a la literatura, específicamente en este caso a la literatura asturiana, dentro del centro cultural", concluyó.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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