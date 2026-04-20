 Javier Tebas insiste en llevar LaLiga al extranjero
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Javier Tebas insiste en llevar LaLiga al extranjero

El presidente de LaLiga afirmó que disputar un partido fuera de España responde a intereses estratégicos y aseguró que, pese a las dificultades, la iniciativa continúa en estudio.

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Javier Tebas, presidente de La Liga española - EFE
Javier Tebas, presidente de La Liga española / FOTO: Agencia EFE

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, volvió a poner sobre la mesa una de sus propuestas más ambiciosas: la posibilidad de llevar un partido oficial de Primera División fuera de España. Durante su intervención en una jornada sobre geopolítica y deporte celebrada en Madrid, el dirigente defendió que esta iniciativa no responde únicamente a intereses económicos, sino que también tiene un profundo componente estratégico, vinculado a la proyección internacional del país y al fortalecimiento de la marca España.

Tebas subrayó que disputar un encuentro en territorios como Estados Unidos, China, Marruecos o Arabia Saudí representa una oportunidad para posicionar a LaLiga en mercados globales clave. A su juicio, se trata de una herramienta que trasciende lo deportivo, al convertirse en un instrumento de influencia internacional, capaz de generar prestigio y abrir nuevas puertas en el ámbito empresarial. En este sentido, insistió en que un solo partido puede tener un impacto significativo en términos de visibilidad y relaciones internacionales.

Tebas buscará que LaLiga llegué a otros países

El presidente de LaLiga también hizo referencia a los obstáculos que ha enfrentado esta propuesta, como la cancelación del partido que se pretendía disputar en Miami. Sin embargo, se mostró convencido de que, pese a las resistencias institucionales, el proyecto terminará materializándose. Tebas considera que existe una falta de comprensión sobre el alcance de la iniciativa y defendió que su desarrollo podría incluso alinearse con intereses diplomáticos, especialmente en contextos donde el fútbol actúa como puente entre culturas y gobiernos.

Asimismo, el dirigente relacionó su planteamiento con el contexto geopolítico actual, mencionando la importancia de mantener relaciones estratégicas con potencias internacionales como China. Incluso aludió a líderes como Pedro Sánchez y Xi Jinping para ejemplificar cómo el deporte puede integrarse en dinámicas diplomáticas más amplias. En definitiva, Tebas reafirmó su intención de impulsar esta idea a medio plazo, convencido de que representa una oportunidad única para el crecimiento global del fútbol español y su influencia más allá de las fronteras nacionales.

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Javier Tebas, presidente de LaLiga - X de Javier Tebas

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