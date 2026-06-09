Tormenta Cristina: Aumento de lluvias en la región

La tormenta tropical Cristina se hace sentir en Centroamérica, donde las lluvias asociadas al fenómeno han dejado a cinco personas desaparecidas en Costa Rica, mientras que Guatemala, Honduras y El Salvador se encuentran en estado de alerta preventiva.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió un boletín este martes, 9 de junio, en el cual dio a conocer que se mantiene el monitoreo de este fenómeno, el cual mantiene un movimiento lento, muy cerca de las costas de Chinandega, Nicaragua.
Según las verificaciones realizadas por el ente científico, actualmente la trayectoria de la tormenta es rumbo hacia El Salvador, disipándose muy al norte de dicho país el jueves, por lo que ya no tendría un impacto directo para Guatemala.
Sin embargo, debido a la cercanía, aún se prevé un fuerte incremento de lluvia de carácter intermitente del sur al centro del país, siendo las regiones de Valles de Oriente, Bocacosta, Pacífico, Altiplano Central y sur de Occidente las que registren los mayores acumulados de lluvia.
El boletín meteorológico especial que fue difundido a primeras horas de este día agrega que actualmente la tormenta tropical tiene una distancia aproximadamente de 260 km de Montúfar, Jutiapa.
Guatemala en alerta ante las lluvias por la tormenta tropical Cristina
Las autoridades guatemaltecas se declararon este lunes en alerta ante el acercamiento de la tormenta tropical Cristina en las costas del Pacífico centroamericano, que intensificará las lluvias en todo el país, de acuerdo a la previsión meteorológica.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió una alerta color anaranjada, la segunda en jerarquía de las cuatro con las que cuenta la entidad gubernamental, ante las amenazas de inundaciones que podría provocar la tormenta tropical "y por todos los eventos activos" de carácter climático.
Inicialmente el Gobierno guatemalteco lanzó una alerta amarilla ante la depresión tropical Tres-E, pero posteriormente al convertirse en la tormenta tropical Cristina la elevó a naranja.
"Las lluvias registradas en los últimos días podrían intensificarse en gran parte del territorio nacional", puntualizó en un comunicado la máximo autoridad de protección civil en Guatemala.
De acuerdo con los análisis meteorológicos, la tormenta favorecerá el ingreso de abundante humedad al país, generando un incremento de lluvias, además de actividad eléctrica y fuertes vientos.
Las condiciones climáticas previstas podrían ocasionar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos, caída de árboles y daños en la red vial.