Liga Nacional entregará el premio al 'Jugador del Partido'

La Liga Nacional de Guatemala ha dado un paso significativo hacia la modernización de su competición al anunciar la implementación del premio al "Jugador del Partido" durante las fases finales del Torneo Clausura 2026.
Inspirada en modelos exitosos como el de la UEFA Champions League y otras ligas de alto nivel, esta iniciativa busca reconocer el rendimiento individual destacado en los momentos más decisivos del campeonato. Con ello, la liga no solo eleva el nivel competitivo, sino que también fortalece el espectáculo para los aficionados.
Liga Nacional reconocerá al 'Jugador del Partido'
A través de sus plataformas oficiales, Liga Bantrab confirmó que este reconocimiento se otorgará en cada encuentro correspondiente a los cuartos de final, semifinales y la gran final, tanto en partidos de ida como de vuelta. Esta medida pretende resaltar a aquellos futbolistas que marquen la diferencia en el terreno de juego, ya sea por su talento, liderazgo o impacto directo en el resultado. Además, el premio contribuirá a generar mayor visibilidad para los jugadores y añadirá un elemento extra de motivación en instancias donde cada detalle cuenta.
El galardón debutará en el enfrentamiento entre Cobán Imperial y Deportivo Mixco, programado para el miércoles 29 de abril a las 15:00 horas en el Estadio José Ángel Rossi, en Alta Verapaz. A partir de ese momento, se entregará en cada una de las llaves de cuartos de final, consolidándose como una nueva tradición dentro del fútbol guatemalteco. Sin duda, esta iniciativa representa un avance importante en la valorización del rendimiento individual dentro de un deporte eminentemente colectivo.
Fechas y horarios de los cuartos de final
- El miércoles 29 de abril, Cobán Imperial recibirá a Mixco a las 15:00 horas en el Estadio José Ángel Rossi, mientras que Antigua será local ante Comunicaciones a las 18:00 horas en el Estadio Pensativo.
- Para el jueves 30 de abril, Marquense enfrentará a Xelajú a las 16:30 horas en el Estadio Marquesa de la Ensenada, y Guastatoya hará lo propio contra Municipal a las 19:00 horas en el Estadio David Cordón Hichos.
- El sábado 2 de mayo, Mixco recibirá a Cobán Imperial a las 15:00 horas en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, y Comunicaciones será local ante Antigua a las 18:00 horas en el Estadio Cementos Pogreso.
- Finalmente, el domingo 3 de mayo, Municipal enfrentará a Guastatoya a las 16:30 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera, y Xelajú cerrará su serie contra Marquense a las 19:00 horas en el Estadio Mario Camposeco.