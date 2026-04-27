Fechas y horarios de los cuartos de final del Clausura 2026

Los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 del fútbol guatemalteco quedaron oficialmente definidos este domingo, y pocas horas después se confirmaron los horarios y fechas de los encuentros que marcarán el inicio de la fase final. Tras una intensa etapa de clasificación, los ocho mejores equipos buscarán su pase a las semifinales en series que prometen alta competitividad y emoción para los aficionados.
De acuerdo con la tabla final, las llaves quedaron conformadas de la siguiente manera: Mixco (3.º) se medirá ante Cobán Imperial (6.º), Comunicaciones (4.º) enfrentará a Antigua (5.º), Xelajú MC (1.º) jugará contra Marquense (8.º) y Municipal (2.º) se verá las caras con Guastatoya (7.º). Cada serie se disputará a doble partido, con el equipo mejor posicionado cerrando como local.
Fechas y horarios de los cuartos de final
- El miércoles 29 de abril, Cobán Imperial recibirá a Mixco a las 15:00 horas en el Estadio José Ángel Rossi, mientras que Antigua será local ante Comunicaciones a las 18:00 horas en el Estadio Pensativo.
- Para el jueves 30 de abril, Marquense enfrentará a Xelajú a las 16:30 horas en el Estadio Marquesa de la Ensenada, y Guastatoya hará lo propio contra Municipal a las 19:00 horas en el Estadio David Cordón Hichos.
- El sábado 2 de mayo, Mixco recibirá a Cobán Imperial a las 15:00 horas en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, y Comunicaciones será local ante Antigua a las 18:00 horas en el Estadio Cementos Pogreso.
- Finalmente, el domingo 3 de mayo, Municipal enfrentará a Guastatoya a las 16:30 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera, y Xelajú cerrará su serie contra Marquense a las 19:00 horas en el Estadio Mario Camposeco.
Para esta fase final, el reglamento establece que el criterio principal será la diferencia de goles en el marcador global. En caso de empate, avanzará el equipo mejor posicionado en la tabla durante la fase de clasificación, lo que otorga una ventaja significativa a los clubes que finalizaron en los primeros puestos. Bajo estas condiciones, no habrá tiempos extras ni tandas de penales en los cuartos de final ni en las semifinales.