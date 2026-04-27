 Fechas y horarios de los cuartos de final del Clausura 2026
Deportes

Fechas y horarios de los cuartos de final del Clausura 2026

Los cuartos de final del Clausura 2026 darán inicio este miércoles 29 de abril.

Compartir:
Partido entre Comunicaciones y Antigua GFC - Alex Meoño
Partido entre Comunicaciones y Antigua GFC / FOTO: Alex Meoño

Los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 del fútbol guatemalteco quedaron oficialmente definidos este domingo, y pocas horas después se confirmaron los horarios y fechas de los encuentros que marcarán el inicio de la fase final. Tras una intensa etapa de clasificación, los ocho mejores equipos buscarán su pase a las semifinales en series que prometen alta competitividad y emoción para los aficionados.

De acuerdo con la tabla final, las llaves quedaron conformadas de la siguiente manera: Mixco (3.º) se medirá ante Cobán Imperial (6.º), Comunicaciones (4.º) enfrentará a Antigua (5.º), Xelajú MC (1.º) jugará contra Marquense (8.º) y Municipal (2.º) se verá las caras con Guastatoya (7.º). Cada serie se disputará a doble partido, con el equipo mejor posicionado cerrando como local.

Fechas y horarios de los cuartos de final

  • El miércoles 29 de abril, Cobán Imperial recibirá a Mixco a las 15:00 horas en el Estadio José Ángel Rossi, mientras que Antigua será local ante Comunicaciones a las 18:00 horas en el Estadio Pensativo.
  • Para el jueves 30 de abril, Marquense enfrentará a Xelajú a las 16:30 horas en el Estadio Marquesa de la Ensenada, y Guastatoya hará lo propio contra Municipal a las 19:00 horas en el Estadio David Cordón Hichos.
  • El sábado 2 de mayo, Mixco recibirá a Cobán Imperial a las 15:00 horas en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, y Comunicaciones será local ante Antigua a las 18:00 horas en el Estadio Cementos Pogreso.
  • Finalmente, el domingo 3 de mayo, Municipal enfrentará a Guastatoya a las 16:30 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera, y Xelajú cerrará su serie contra Marquense a las 19:00 horas en el Estadio Mario Camposeco.

Para esta fase final, el reglamento establece que el criterio principal será la diferencia de goles en el marcador global. En caso de empate, avanzará el equipo mejor posicionado en la tabla durante la fase de clasificación, lo que otorga una ventaja significativa a los clubes que finalizaron en los primeros puestos. Bajo estas condiciones, no habrá tiempos extras ni tandas de penales en los cuartos de final ni en las semifinales.

Foto embed
Fechas y horarios de los cuartos de final del Clausura 2026 - Emisoras Unidas

En Portada

Nuevo emplazamiento del STEG rompe negociación del pacto colectivo, afirma el Mineduct
Nacionales

Nuevo emplazamiento del STEG rompe negociación del pacto colectivo, afirma el Mineduc

06:16 PM, Abr 26
Mintrab investiga incidente en portal Tu Empleo tras alerta por posible filtración de datost
Nacionales

Mintrab investiga incidente en portal Tu Empleo tras alerta por posible filtración de datos

07:49 PM, Abr 26
Así quedan los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga Nacional t
Deportes

Así quedan los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga Nacional

04:58 PM, Abr 26
Costa Rica: Amarini Villatoro lleva a semifinales al Cartaginést
Deportes

Costa Rica: Amarini Villatoro lleva a semifinales al Cartaginés

07:51 PM, Abr 26
¡Nicolás Martínez, máximo goleador del Clausura 2026!t
Deportes

¡Nicolás Martínez, máximo goleador del Clausura 2026!

05:18 PM, Abr 26

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFiscal Generalredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos