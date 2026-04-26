 Series de cuartos de final, Clausura 2026 de Liga Nacional
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Así quedan los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga Nacional

El campeonato nacional de futbol entra en su fase final y busca a un nuevo monarca o el tricampeonato de Antigua.

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Ocho equipos siguen en competencia para buscar el título del Clausura 2026
Ocho equipos siguen en competencia para buscar el título del Clausura 2026 / FOTO: Clubes

Esta tarde, en los estadios Guillermo Slowing de Amatitlán, Manuel Felipe Carrera de El Trébol (Ciudad de Guatemala), Manuel Ariza de Jutiapa, Mario Camposeco de Quetzaltenango, David Cordón Hichos de Guastatoya y Santa Lucía de Malacatán se vivieron los momentos más emotivos durante el cierre de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga Nacional.

Con siete equipos clasificados matemáticamente a los cuartos de final: Xelajú, Mixco, Municipal, Comunicaciones, Antigua, Cobán Imperial y Marquense, hoy se conoció al octavo club que acompañará a estas oncenas en los cuartos de final.

Ese octavo clasificado a instancias finales del Clausura 2026 sería Guastatoya o Mictlán, y al final fue el conjunto del "Pecho Amarillo" el que ganó el último boleto a dicha fase.

Cuartos de final del Clausura 2026

De acuerdo a los reglamentos de competencia, y tras finalizada la fase de clasificación del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, así quedan conformados los cuartos de final.

  • Mixco (tercer lugar) vs. Cobán Imperial (sexto lugar)  
  • Comunicaciones (cuarto lugar) vs. Antigua (quinto lugar)
  • Xelajú (primero lugar) vs. Marquense (octavo lugar) 
  • Municipal (segundo lugar) vs. Guastatoya (séptimo lugar)

Los cuartos de final, partidos de ida, serán:

  • Miércoles 29 de abril: Cobán Imperial vs. Mixco y Antigua vs. Comunicaciones  
  • Jueves 30 de abril: Marquense vs. Xelajú y Guastatoya vs. Municipal 

Los cuartos de final, partidos de vuelta, serán:

  • Sábado 2 de mayo: Mixco vs. Cobán Imperial y Comunicaciones vs. Antigua 
  • Domingo 3 de mayo: Xelajú vs. Marquense y Municipal vs. Guastatoya 

Los horarios se estarán oficializando en las próximas horas.

Los criterios de desempate para el Clausura 2026 

Para este Clausura 2026, la tabla de posiciones cobrará una mayor relevancia en la fase de cuartos de final y semifinales, siempre y cuando haya un empate global en la seria, ya que será el primer criterio de desempate.

Los criterios que prevalecerán en las rondas de cuartos de final y semifinales son:

  • Mejor diferencia de goles (marcador global)
  • De existir un empate, clasifica el mejor posicionado en la tabla de la fase de clasificación

Ante esos criterios, no hay posibilidades de jugarse tiempo extras o penaltis.

Eso sí, en la final, los criterios de desempate cambian a modo de llevarlos a tiempos extras y penaltis si fuese necesario. Los criterios para definir el título en la última serie son:

  • Mejor diferencia de goles (marcador global)
  • De existir empate, se jugarán tiempos extras
  • De existir igualdad en el alargue, se definirá con penaltis
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Criterios de desempate para la fase final de la Liga Nacional - @LigaBantrab

Calendario de las fases finales:

  • Cuartos de final: Miércoles 29 y jueves 30 de abril los partidos de ida; sábado 2 y domingo 3 de mayo los partidos de vuelta
  • Semifinales: Miércoles 6 y jueves 7 de mayo los duelos de ida; sábado 9 y domingo 10 de mayo los duelos de vuelta
  • Las finales: Sábado 16 o domingo 17 de mayo el compromiso de ida; el sábado 25 o domingo 26 de mayo.  
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