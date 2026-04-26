 El sospechoso de ataque en Washington dejó un manifiesto contra la Administración Trump
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El sospechoso de ataque en Washington dejó un manifiesto contra la Administración Trump

El presunto autor en su manifiesto identificó como "objetivos" a los miembros del Gobierno de Donald Trump.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la primera dama, Melania Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca., Foto EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la primera dama, Melania Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. / FOTO: Foto EFE

El presunto autor del tiroteo ocurrido el sábado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, Cole Allen, envió a sus familiares un extenso manifiesto apenas diez minutos antes del ataque, en el que identificaba como "objetivos" a los miembros del Gobierno de Donald Trump, según reveló este domingo el diario New York Post.

En el documento de 1.052 palabras, obtenido por el rotativo neoyorquino, detalla una lista de prioridades para el ataque, situando a los altos cargos de la Administración Trump en la cima de sus objetivos, con la única excepción del director del FBI, Kash Patel.

Allen, de 31 años, justifica sus acciones describiéndose como un ciudadano que no está dispuesto a permitir que un "pedófilo, violador y traidor" -una posible referencia al presidente Trump, presente en el evento- actúe en su nombre.

Los servicios secretos estadounidenses redujeron y arrestaron el sábado a un joven que supuestametnte intentó entrar armado a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), evento al que asistían el presidente Donald Trump, la primera dama y miembros del Gobierno estadounidense.

Aunque las autoridades no han dado el nombre del sospechoso, medios locales e internacionales se refieren a él como Tomas Colen Allen, un hombre de 31 años residente en Torrance, en el estado de California (EE.UU.), que trabajaba como profesor.

Trump comparte fotos y un vídeo del sospechoso del tiroteo en la Cena de los Corresponsales

Las imágenes muestran al supuesto tirador en el suelo, bajo control, tras disparar en un evento donde estaba Trump.

Vía EFE

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