 Trump comparte fotos y un vídeo del sospechoso del tiroteo
Internacionales

Trump comparte fotos y un vídeo del sospechoso del tiroteo en la Cena de los Corresponsales

Las imágenes muestran al supuesto tirador en el suelo, bajo control, tras disparar en un evento donde estaba Trump.

Compartir:
Trump compartió imágenes del supuesto agresor ingresando de manera violenta,, Redes sociales
Trump compartió imágenes del supuesto agresor ingresando de manera violenta, / FOTO: Redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió una serie de imágenes y un vídeo a través de su red social, Truth Social, que muestran el momento de la detención y la persecución del sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

 Los mensajes publicados por el mandatario carecen de texto adjunto y se limitan a la difusión de material visual sobre el incidente protagonizado por un hombre de 31 años, originario de California, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente en este contexto.

No obstante, el material audiovisual es inconcluso respecto al desenlace de los disparos, ya que el individuo sale del ángulo de visión de la cámara en el momento en que el agente responde a la situación, impidiendo confirmar si resultó herido de bala en ese instante preciso.

La de hoy era la primera cena de la WHCA a la que acudía Trump como presidente, ya que decidió boicotearlas durante su primer mandato, y también el año pasado, cuando retornó a la Casa Blanca tras ganar las presidenciales de noviembre de 2024.

Evacúan a Donald Trump por sonidos de disparos en la Cena de los Corresponsales

El Servicio Secreto activó protocolos de seguridad y protegió al mandatario de los EE. UU., Donald Trump, por sonidos de disparos.

Imágenes de Trump muestran al sospechoso

Trump compartió dos imágenes que muestran al sospechoso tendido en el suelo, boca abajo y sin ropa, mientras es custodiado por agentes de las fuerzas de seguridad tras ser reducido.

Mientras tanto, el vídeo capta al joven corriendo por los pasillos del hotel donde se celebraba el evento. En la secuencia, se observa a un agente de seguridad abrir fuego en dirección al sospechoso.

En Portada

Altas temperaturas pondrían en riesgo cultivos en 145 municipios del paíst
Nacionales

Altas temperaturas pondrían en riesgo cultivos en 145 municipios del país

06:15 PM, Abr 25
CC declara sin lugar solicitudes de aclaración en elección de Fiscal Generalt
Nacionales

CC declara sin lugar solicitudes de aclaración en elección de Fiscal General

02:40 PM, Abr 25
Trump comparte fotos y un vídeo del sospechoso del tiroteo en la Cena de los Corresponsalest
Internacionales

Trump comparte fotos y un vídeo del sospechoso del tiroteo en la Cena de los Corresponsales

09:34 PM, Abr 25
Ocho estudiantes continúan en observación tras intoxicación en Sololát
Nacionales

Ocho estudiantes continúan en observación tras intoxicación en Sololá

06:32 PM, Abr 25
Resultados de los 10K Ciudad de Guatemala 2026t
Deportes

Resultados de los 10K Ciudad de Guatemala 2026

08:01 PM, Abr 25

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFiscal GeneralFutbol Guatemaltecoredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos