 La secretaria de prensa de Trump antes del supuesto intento de tiroteo en la cena: "Habrá disparos"
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La secretaria de prensa de Trump antes del supuesto intento de tiroteo en la cena: "Habrá disparos"

El Servicio Secreto activó protocolos de seguridad y protegió al mandatario de los EE. UU., Donald Trump, por sonidos de disparos.

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La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la primera dama Melania Trump, el presidente de EE.UU., Donald Trump, y la corresponsal sénior de la Casa Blanca de CBS News, Weijia Jiang., Foto EFE
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la primera dama Melania Trump, el presidente de EE.UU., Donald Trump, y la corresponsal sénior de la Casa Blanca de CBS News, Weijia Jiang. / FOTO: Foto EFE

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones antes del comienzo de la cena de corresponsales, durante la cual el presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado por un tiroteo, auguró que esa noche "se iban a disparar algunos tiros".

Fue en declaraciones a Jimmy Failla para su programa 'Fox News Saturday Night' cuando el presentador le preguntaba sobre cómo iba a ser el discurso de Trump, que era la primera vez que acudía a la tradicional cena de corresponsales, que se celebró anoche en el hotel Hilton.

"Él está listo para la batalla. Os puedo decir que su discurso de esta noche será un clásico Donald Trump: será gracioso, entretenido y se dispararán algunos tiros", dijo Leavitt.

Poco después, el presidente y otros miembros de su gobierno, que ya estaban sentados, tuvieron que ser evacuados por los servicios secretos después de que un hombre armado intentara entrar al evento.

Trump explicó en una rueda de prensa en la Casa Blanca que el atacante era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que cenaba acompañado de la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente, JD Vance, y centenares de periodistas y miembros del mundo de la política de Washington.

La fiscal general de Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, indicó en una rueda de prensa posterior que el atacante ingresó en el perímetro de seguridad armado con una escopeta y se encuentra "vivo", hospitalizado y bajo vigilancia tras ser contenido en los mismos pasillos del Hotel Washington Hilton donde se celebraba la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

El detenido, un joven de 31 años de Torrance (California) que los medios han identificado como Tomas Colen Allen, ya fue dado de alta, pues no sufrió daños, y ha sido acusado de dos delitos graves.

En el incidente fue disparado un agente del servicio secreto que ya ha sido dado de alta del hospital.

¿Quién es el “lobo solitario” sospechoso del supuesto intento de tiroteo en la cena de Trump?

Trump explicó en una rueda de prensa en la Casa Blanca, que el atacante era un “loco” y un “lobo solitario” que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad.

Vía EFE

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