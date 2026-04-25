 Resultados de los 10K Ciudad de Guatemala 2026
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Resultados de los 10K Ciudad de Guatemala 2026

Viviana Aroche y Alberto González ganan la competencia pedestre nocturna celebrada en la capital guatemalteca.

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Viviana Aroche y Alberto González ganan los 10K Ciudad de Guatemala 2026
Viviana Aroche y Alberto González ganan los 10K Ciudad de Guatemala 2026 / FOTO: Alex Meoño

Con la presencia del alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, este sábado 25 de abril se realizó la carrera nocturna 10K Ciudad de Guatemala, la cual contó con más de 15 mil atletas y con el aliento de casi medio millón de espectadores, la mayoría familiares de los competidores, que a lo largo y ancho de las calles y avenidas de la capital llenaron de color esta competencia.  

Antes del inicio de la competencia, Ricardo Quiñónez brindó estas declaraciones: "Esto es uno de los eventos deportivos más esperados del año. Hoy se corre la 10k nocturna de la Ciudad de Guatemala. Hay 15 mil competidores que recorrerán las calles y avenidas de la ciudad capital, donde hay cerca de un millón de personas que impulsan a sus familiares y que aplauden para animar a los atletas".

Quiñónez añadió: "Se trata de un evento deportivo que dura seis meses su preparación. Esta es una forma en la que se une la Ciudad, las familias, el corredor y los equipos todo alrededor del deporte".

Por último, el alcalde de Guatemala (municipio), dijo: "Este es un evento que activa el turismo y que activa a la Ciudad. Les recomiendo prepararse para el año entrante para que participen".    

Los 10K Ciudad de Guatemala

Los entrenos fueron fundamentales para cada uno de los atletas que participaron esta noche en los 10K de la Ciudad de Guatemala, tanto para los deportistas élite como para los amateurs. Cada uno con objetivos y metas personales que superar durante los recorridos de los 10 kilómetros que tocaría las zonas 1, 4, 9 y 10 de la Ciudad de Guatemala.

En medio de aplausos, colorido, escenarios históricos de la capital, los atletas se perfilaron por toda la 7ma. avenida de la zona 1 hasta llegar al Palacio Nacional de la Cultura donde había un retorno para tomar la 6ta. avenida de la zona 1 y conectar a la zona 4.

Posteriormente, se hizo el paso por la Torre del Reformador hasta llegar a la Plaza España donde ya se tomó la zona 9 y 10 de la capital para perfilarse a la diagonal donde está la Iglesia Yurrita y tomar el trayecto final hacia el punto de meta ubicado en la 7ma. avenida de zona 1, a inmediaciones de la Municipalidad de Guatemala y el Banco de Guatemala.

Ahí fue el punto donde todos vieron cómo su esfuerzo valieron la pena, y lograron cerrar una exigente prueba. 

Alberto y Viviana los ganadores de los 10K 

Categoría masculina 

  1. Alberto González con 29:31 minutos 
  2. José Carlos González con 29:56 minutos
  3. Williams Julajuj con 30:19 minutos  

Categoría femenina 

  1. Viviana Aroche con 33:18 minutos 
  2. Sahily Diago Mesa con 34:48 minutos 
  3. Heidy Villegas con 35:02 minutos. 
10K Ciudad de Guatemala 2026 | Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 / Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 | Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 / Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 | Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 / Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 | Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 / Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 | Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 / Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 | Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 / Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 | Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 / Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 | Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 / Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 | Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 / Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 | Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 / Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 | Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 / Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 | Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 / Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 | Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 / Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 | Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 / Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 | Alex Meoño

10K Ciudad de Guatemala 2026 / Alex Meoño

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