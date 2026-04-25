Accidente de avioneta en Escuintla deja un fallecido

Un piloto aviador falleció la mañana de este sábado tras un accidente aéreo registrado en la aldea Obero, en el municipio de Masagua, Escuintla, informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas y estuvo involucrada una avioneta tipo Thrush, con matrícula TG-BUA, que realizaba labores de fumigación agrícola al momento del percance.
La víctima fue identificada como Luis Guillermo Jurado Muñoz, quien se desempeñaba como piloto aviador. Según la DGAC, el profesional realizaba su trabajo en la fase de aspersión cuando ocurrió el accidente.
Investigan causas de accidente aéreo
Tras conocerse el hecho, la entidad informó que comisionó de inmediato a un equipo de investigadores al lugar para establecer las causas del siniestro.
Las autoridades aeronáuticas no han brindado detalles preliminares sobre qué habría provocado el accidente, por lo que será el proceso de investigación el que determine las circunstancias en las que ocurrió.
La DGAC expresó sus condolencias a la familia, amigos y allegados del piloto, destacando su labor y compromiso en el ejercicio de sus funciones.
El hecho se encuentra bajo investigación mientras continúan las diligencias en el área.