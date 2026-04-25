 CC declara sin lugar solicitudes de aclaración en elección de Fiscal General
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CC declara sin lugar solicitudes de aclaración en elección de Fiscal General

CC declara sin lugar solicitudes y mantiene resolución en proceso de elección del MP.

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Corte de Constitucionalidad (CC).
Sede de la Corte de Constitucionalidad en Ciudad de Guatemala. / FOTO: archivo: EU

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar las solicitudes de aclaración y ampliación planteadas en torno al fallo que dejó sin efecto la primera nómina de candidatos a Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP), al considerar que no existe ambigüedad ni omisión en su resolución.

El pronunciamiento se da en el marco del expediente 1926-2026, en el que el abogado Raúl Falla y la Comisión de Postulación habían solicitado al tribunal precisar aspectos relacionados con plazos, procedimientos y la forma de dar cumplimiento al amparo provisional emitido el pasado 23 de abril.

Entre los argumentos presentados, se señalaban dudas sobre el inicio del cómputo de los plazos fijados por la Corte, así como dificultades operativas para cumplir con lo ordenado, incluyendo horarios de instituciones como el Ministerio Público y el Diario de Centro América, además de la ausencia de un reglamento específico aplicable al proceso.

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CC afirma que fallo no es ambiguo 

Sin embargo, la CC determinó que el fallo cuestionado no es ambiguo, oscuro ni contradictorio, y que todos los puntos planteados ya habían sido resueltos conforme a la normativa vigente. En ese sentido, el tribunal concluyó que no procedía emitir aclaraciones ni ampliaciones.

La Corte también consideró que un nuevo pronunciamiento sobre los aspectos señalados resultaba innecesario, debido a que el objetivo principal de su resolución ya fue cumplido. Esto, luego de que la Comisión de Postulación emitiera una nueva nómina de candidatos, en atención a lo ordenado en el amparo provisional.

El fallo original obligaba a repetir parte del proceso de evaluación y a no considerar el tiempo de ejercicio de la judicatura como criterio dentro de la experiencia profesional de los aspirantes, lo que derivó en la integración de una nueva lista.

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CC mantiene resolución y rechaza aclaraciones. - Cortesía.

Con base en estos elementos, la CC resolvió rechazar tanto la solicitud de aclaración presentada por Falla como la planteada por la presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, en su calidad de presidenta de la Comisión de Postulación.

Finalmente, el tribunal ordenó remitir copia de la resolución al órgano jurisdiccional correspondiente para que continúe el trámite del proceso constitucional, mientras avanza la etapa final de elección del próximo Fiscal General para el período 2026-2030.

Con información de Guatemala Visible.

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