Pleno extraordinario de CC por elección de Fiscal General

La Corte de Constitucionalidad (CC) tiene previsto celebrar este sábado 25 de abril un pleno extraordinario para conocer un recurso de aclaración relacionado con el proceso de elección del Fiscal General y jefe del Ministerio Público, así como con el trabajo de la Comisión de Postulación.
El caso corresponde al expediente 1926-2026, según la agenda oficial del tribunal, y está vinculado al fallo que dejó sin efecto la primera nómina de aspirantes enviada al presidente de la República.
El recurso fue planteado por el abogado Raúl Falla, quien solicitó que la CC aclare cómo debía proceder la Comisión de Postulación respecto a la sentencia emitida, advirtiendo públicamente que el proceso no debía continuar hasta que se resolviera dicha gestión.
Nueva nómina
Sin embargo, pese a esas observaciones, la Comisión de Postulación continuó con el proceso de selección. Durante una nueva sesión, los comisionados reevaluaron los perfiles y realizaron una nueva votación para integrar una segunda nómina de seis aspirantes al cargo.
Este ajuste se dio luego de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que ordenó repetir parte de la evaluación y dejó sin efecto la nómina anterior, lo que obligó a reestructurar el proceso.
En ese contexto, la noche del viernes 24 de abril, la Secretaría General de la Presidencia recibió los expedientes de los seis aspirantes seleccionados en la nueva nómina, los cuales serán trasladados al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo Fiscal General para el período 2026-2030.