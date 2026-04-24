 Secretaría General de la Presidencia recibe nómina de aspirantes a Fiscal General
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Secretaría General de la Presidencia recibe nómina de aspirantes a Fiscal General

La comisión técnica de la Comisión de Postulación hizo entrega de la documentación de la nueva nómina de aspirantes a Fiscal General.

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La documentación fue entregada en la Secretaría General de la Presidencia., Foto SCSP
La documentación fue entregada en la Secretaría General de la Presidencia. / FOTO: Foto SCSP

La Secretaría General de la Presidencia recibió la noche de este viernes 24 de abril los expedientes de los seis aspirantes a Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030, por parte de la comisión técnica de la Comisión de Postulación.

El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, recibió a los delegados que trasladaron los expedientes de los seis profesionales elegidos esta tarde por la Comisión de Postulación.

La nueva lista se integró luego de que los comisionados reevaluaran los aspirantes que acreditaron experiencia como jueces, para no tomar en cuenta este aspecto en su ponderación y volver a votar para integrar la nómina, luego del amparo que fue otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) y que dejó sin efecto la primera nómina de aspirantes que había sido integrada.

Los perfiles de los profesionales serán presentados al presidente Bernardo Arévalo, quien debe elegir entre estos al próximo fiscal general.

Entre la primera y segunda lista, únicamente varía un aspirante seleccionado. Esta vez no se incluyó a Zoila Tatiana Morales Valdizón, y en su lugar ingresó Carlos Alberto García Alvarado.

  • Julio César Rivera Clavería.
  • Néctor Guilebaldo de León Ramírez.
  • Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos
  • Gabriel Estuardo García Luna
  • Carlos Alberto García Alvarado
  • César Augusto Ávila Aparicio

Fuera de la nominación 

En esta segunda votación, la actual fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y de socavar la democracia, volvió a quedar fuera al no superar los cinco votos de apoyo.

Durante la sesión, los comisionados enfatizaron que el oficio para remitir la lista al mandatario Arévalo de León debe reflejar que el proceso responde estrictamente al cumplimiento del mandato de la máxima corte.

De hecho, el nuevo proceso para integrar la nómina definitiva se llevó a cabo pese a que diversos comisionados cuestionaron el criterio del tribunal constitucional, que dictaminó que la trayectoria como juez no computa como ejercicio profesional para optar a este cargo.

El presidente Arévalo de León, quien mantiene una abierta pugna con Porras por sus intentos de interferir en los resultados electorales de 2023, tendrá hasta el 16 de mayo para designar al nuevo jefe del Ministerio Público de entre los nombres propuestos.

Postuladora elige nueva nómina de aspirantes a Fiscal General 2026-2030

La Comisión de Postulación concluyó con la elaboración de la nómina provisional de aspirantes a Fiscal General tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad.

Con información de agencia EFE y Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*

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