 Nueva nómina de aspirantes a Fiscal General 2026-2030
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Postuladora elige nueva nómina de aspirantes a Fiscal General 2026-2030

La Comisión de Postulación concluyó con la elaboración de la nómina provisional de aspirantes a Fiscal General tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad.

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Aspirantes a Fiscal General 2026-2030, Emisoras Unidas
Aspirantes a Fiscal General 2026-2030 / FOTO: Emisoras Unidas

La Comisión de Postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 concluyó la tarde de este viernes 24 de abril, con la elaboración de una nueva nómina de aspirantes que será entregada al Presidente, Bernardo Arévalo, luego del amparo que fue otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) y que dejó sin efecto la primera nómina de aspirantes que había sido integrada.

Luego de dos rondas de votaciones la Comisión realizó la elección de los seis aspirantes que integran la nueva nómina que será entregada al Presidente, Bernardo Arévalo. 

  • Julio César Rivera Clavería.
  • Néctor Guilebaldo de León Ramírez.
  • Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos
  • Gabriel Estuardo García Luna
  • Carlos Alberto García Alvarado
  • César Augusto Ávila Aparicio

Durante la primera y segunda ronda de votación la actual fiscal general, Consuelo Porras Argueta logró 5 votos a favor y 10 en contra, por lo que no alcanzó los votos necesarios para integrar la nómina de candidatos. 

La Comisión Postuladora se reunió para acatar la orden de la Corte de Constitucionalidad, que invalidó el jueves pasado la selección de los seis candidatos que establece el procedimiento alegando que, erróneamente, se acreditó la experiencia profesional de los aspirantes que han sido jueces como requisito cumplido.

La CC ordenó retroceder el proceso a la fase de evaluación de los expedientes de 48 candidatos y remitir en plazo de 48 horas una nueva lista de seis, de entre los cuales el presidente del país elegirá a quien dirija el Ministerio Público en el período 2026-2030.

La presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Patricia Gámez, expresó durante la sesión de este viernes su desacuerdo con la interpretación jurídica de la Corte de Constitucionalidad, aunque confirmó que se acatará la orden judicial de repetir el proceso.

"Consideramos que los integrantes de la lista original reúnen con suficiencia los requisitos constitucionales de honorabilidad, idoneidad y capacidad, y que la interpretación de la Corte sobre el ejercicio profesional de los jueces limita el derecho de participación pero, como órgano subordinado a la Constitución, procederemos a la reevaluación inmediata bajo los nuevos criterios", aseguró Gámez.

Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, fue la única entre los 15 comisionados en mostrarse a favor del fallo judicial y argumentó la necesidad de "depurar el proceso para que no existan dudas sobre la legalidad de la tabla de gradación aplicada".

La Comisión aprobó iniciar la nueva calificación de aspirantes tras recibir la documentación por parte del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, quien este viernes devolvió los expedientes tras la notificación del fallo constitucional.

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Con información de agencia EFE, Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*

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