Postuladora del MP se reunirá por fallo que afecta nómina

La Comisión de Postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 se reunirá este viernes 24 de abril, a partir de las 10:00 horas, con el objetivo de conocer la acción de amparo que fue otorgada por la Corte de Constitucionalidad (CC) y dejó sin efecto la nómina de aspirantes que había sido integrada.
El máximo tribunal constitucional avaló un amparo que anula el listado de seis candidatos, por lo que ordena a la Comisión de Postulación retrotraer el proceso hasta la fase de calificación de aspirantes.
La resolución, que responde a una acción legal promovida por Raúl Amílcar Falla Ovalle, integrante de la Fundación Contra el Terrorismo, cuestiona la acreditación de la experiencia profesional de ciertos postulantes que se han desempeñado como jueces, lo que obliga a la comisión a evaluar nuevamente los expedientes mediante la tabla de gradación establecida.
Con esta medida, la selección del próximo jefe del ente investigador queda en suspenso, a la espera de que se defina si la nueva ponderación alterará los perfiles que integraban la lista final de seis candidatos presentada originalmente el pasado miércoles al presidente Bernardo Arévalo de León, quien deberá elegir antes del 17 de mayo al sustituto de la actual fiscal general, Consuelo Porras Argueta.
Más sobre el fallo de la CC
A partir del fallo de la CC, la Comisión de Postulación debe retomar sus funciones para calificar de nuevo a los 48 aspirantes originales, y deberá aplicar la tabla de gradación sin contabilizar automáticamente los años en la judicatura (ejercicio como juez) como equivalentes a la práctica profesional requerida para el cargo.
En su resolución, la alta corte enfatizó en la necesidad de una revisión exhaustiva para garantizar el cumplimiento de los méritos. Según el documento, el proceso regresa a la fase de calificación para asegurar que los perfiles cumplan estrictamente con los requisitos de ley.
"Se ordena a la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que proceda a calificar nuevamente a los aspirantes a dicho cargo, aplicando rigurosamente la tabla de gradación aprobada", se lee en la resolución de la máxima corte.
"Este tribunal advierte la necesidad de que el proceso de postulación se ajuste a los principios de mérito, capacidad e idoneidad, debiendo la Comisión fundamentar la puntuación otorgada en cada uno de los rubros evaluados para garantizar la transparencia de la nómina", agrega el fallo de la Corte.
* Con información de la agencia de noticias EFE y Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7